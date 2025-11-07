Nihat Hatipoğlu

Mekke feth edilmiştir. Efendimiz umumi af ilan etmiştir. Sonra yakın akrabalardan birine yemek yemeye gidiyor. Mütevazi bir sofra. Arkasında binlerce insan. Önünde O'nu yakından görmek için izdiham oluştururlar. Herkes selam veriyor. Kimseyi selamsız bırakmıyor. O'nu önden görenler arkaya geçip O'nu takip ediyorlar. İçlerinden birisi var adı Fadale. O fırsat kolluyor. Gözü ortada. Eli hançere gitmeye hazır. Efendimizin arkasındaki binlerin içinde. Efendimiz yürüyüşüne devam ediyor. Sonra birdenbire durdu. Herkes durdu. Arkaya döndü. Yüzlerce kişi içinden Fadale'ye doğru yürüdü. Fadale'nin yüzünden kan çekildi. Hz. Peygamber mübarek elini Fadale'nin göğsüne koydu ve sonra şöyle dedi: "Fadale! Vazgeç. Senin beni öldürmeye gücün yetmez." Bu kadar. Sonra yürümeye başladı. Fadale orada heykel gibi kala kaldı. Muhammed (SAV) içindekini okumuştu. O'nun Peygamber olduğundan artık asla şüphesi yoktu. Efendimiz uzaklaşırken Fadale'nin dudaklarından şehadet kelimeleri duyuldu. Allah bir. Evet O, celle celalühu bir. Muhammed O'nun elçisidir. Hz. Peygamber kelle kopararak değil, içleri ısıtarak, gönüllere dokunarak İslam'a çağırıyordu.

DEVENİN KUYRUĞUNU KOPARMA



Hz. Peygamber at ve devenin kuyruklarını koparıldığını görünce hiddetlendi. Şöyle buyurdu: Bu hayvanların kuyrukları yelpazeleridir. Sırtına konan haşaratı kovarlar. Hayvanın tüyleri onlara yorgandır. Onlara eziyet etmeyin.

HAYVANIN SIRTINDA ŞİİR

İhtiyaç olmadığı halde saatlerce deve üzerinde oturup şiir söyleyen şairlerin halini gördü. Hayvanlara eziyet ediyorlardı. Bunu yasakladı. Hayvan sırtına oturup, güneşin altında saatlerce oturulmasını engelledi.

SORU: TV'den veya telefondan secde ayetlerini dinleyen kimsenin tilavet secdesi yapması gerekir mi?

CEVAP: Kuran-ı Kerim'de on dört yerde secde ayeti bulunmaktadır. Bu ayetleri okuyan veya işiten kişinin, tilavet secdesi yapması gerekir. Tilavet secdesi, ayetteki ilahi mesajı okuyan veya dinleyen kişinin, yaradanına itaatinin ifadesidir. Bu itibarla telefon veya televizyondan da olsa, ilahi mesajı işiten kişinin, tilavet secdesi yapması gerekir. Ancak, okunan ayetlerin tilavet secdesi olduğunu bilmeyenler, tilavet secdesi yapmakla yükümlü değildirler.

SORU: Yatarak Kuran okumak ve dinlemek caiz midir?

CEVAP: Kuran-ı Kerim'i okumak isteyen kimsenin abdest alıp kıbleye doğru oturarak okuması, Kuran'a saygının bir ifadesidir. Ancak Kuran'da, ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anmak tavsiye edilmektedir (Ali İmran 3/191). Kuran da Allah'ın zikri olduğundan, herhangi bir saygısızlık kastı olmaksızın, yatarken Kur'an okumak ve dinlemekte sakınca yoktur.

SORU: Kadınların özel hallerinde (regl ve loğusalık) yapamayacakları şeyler nelerdir?

CEVAP: Kadınlar regl (hayız) ve loğusalık hallerinde, cinsel ilişkide bulunamaz (Bakara 2/222), namaz kılmaz, oruç tutmazlar (Buhari, hayz 1; Müslim, hayz 14-15). Bu konuda müçtehitler görüş birliği içindedirler. Kadınlar regl (hayız) ve loğusalık hallerinde kılmadıkları namazları daha sonra kaza etmez, ancak oruçları kaza ederler. Kadınların bu hallerinde, namaz ve oruçtan muaf tutulmaları, onların pis olmalarından değil, psikolojik ve fizyolojik yüklerini hafifletme amacına yöneliktir. Diğer taraftan kadınlar, bu hallerinde müçtehitlerin büyük çoğunluğuna göre Kábe'yi tavaf edemezler. İslam, kadını bu durumda manen ve maddeten temiz ve duru kabul eder. Ancak ibadet konusunda yükümlü kılmak istemez, rahatlatmak ister.