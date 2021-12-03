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Nihat Hatipoğlu Nihat Hatipoğlu
  • 03 Aralık 2021, Cuma

Nihat Hatipoğlu ile soru cevap | 3 Aralık 2021

SORU: '40 gün namaz kılanın günahı bağışlanırmış' böyle bir hadis var mı?
CEVAP: Böyle bir hadis yoktur. Ancak 40 gün boyunca cemaatle namaz kılana kırk günün sonunda iki beraat verilir.
Bunlardan birincisi ateşten korunma, ikincisi de münafıklıktan korunma beraatıdır. Bu mahiyette hadisler vardır.
Bu da teşvik anlamında bir hadistir.
Yoksa 40 vakit cemaatle namaz kılan kişi daha sonra namazları kılmasa da olur veya bütün günahlarından arınmıştır anlamına gelmez. Elbette Yüce Allah dilediğinde küçük bir secde ile dahi bütün günahları bağışlar.

SORU: İşyerinde namaz için işverenin izin vermesi gerekir mi?
CEVAP: Bir işyerinin disiplin ve düzeni elbette önemlidir. Ama beş vakit namaz farzdır. Müslüman'ın farz olan namaz ibadeti de ferdi bir hakkıdır.
Müslüman'ın ibadetini yapabilmek için işvereni bilgilendirmesi, istismara engel olmak niyetiyle izin alması uygun olur.
İşverenden de, Müslüman çalışanının ibadetini yapabileceği uygun mekân ve zemini hazırlaması beklenir. Zira farz olan ibadete engel olması dinen kabul edilemez. Herhangi bir iş verenin Sen namazını kılma, günahın bana ait olsun şeklindeki bir savunmanın dini, akli ve vicdani açıdan geçerliliği yoktur.

SORU: Allah her günaha azap eder mi?
CEVAP: Mutezile âlimlerine göre Allah her günaha azap etmek zorundadır. Ehl-i Sünnet âlimlerine göre ise böyle bir mecburiyet yoktur.
Allah dilerse her günahı bağışlar.
Hiç bir şey Allahı mücbir kılamaz.

SORU: Annem adak adamış.
Ama imkanı yok. Adağını yerine getiremiyor. Ben onun adağını yerine getirebilir miyim?
CEVAP: Siz Annenizden vekálet alınız. Anneniz size, "Benim yerime şu adağımı yerine getir. Bu hususta ben Seni vekil tayin ettim" desin. Siz de bu durumda adağı yerine getirirsiniz.

SORU: Öldükten sonraki hayatımız hangi aşamalardan geçer?
CEVAP: Kabir ve sonrasında bir çok hadise ile karşılaşacağız. Ama çok özlü olarak iki aşamadan bahsedebiliriz: a) Kabir hayatı: Burada kişi, ilahi mahkemeye çıkıncaya kadar bekler.
Bu bekleme esnasında kabir, kişiye, dünyadaki yaşantısına göre cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olur. Yani kabirde ruh ve ceset bir tür nimet veya azab görmektedir. b) İlahi mahkemeden sonraki hayat:
Kişinin, Yaratanına, kendisine ve çevresine karşı sorumluluklarını yerine getirip getirmediği ilahi mahkemede ortaya çıkar. Buna göre, ya cennete gider ya da cehenneme. Dünyadaki sınavda başarısız olmuşsa, mümin olmak şartıyla, bu başarısızlığının bedelini, belirli bir zaman diliminde cehennemde kalmakla öder. Daha sonra cennete gider. Kafirler ve imansızlar ise orada ebedi kalacaklardır.

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Haberler Yazarlar Nihat Hatipoğlu Nihat Hatipoğlu ile soru cevap | 3 Aralık 2021
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