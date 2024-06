Botoks yaptırmak istiyorum. 45 yaşındayım. Alnım çok kırışık. Size gelsem yapar mısınız? Ama robot gibi görünmekte istemiyorum.

TABİ ki yaparız. Bize botoks için başvuran hastalarımızda önce değerlendirme yapıyoruz. Sizin beklentilerinizle bizim tespitlerimizi paylaşıyoruz. Esas hedefimiz mimiklerinizi kaybetmeden cilt kırışıklıklarınızı düzeltmek.

Yani merak etmeyin. Duygularınızı yansıtmanız gerektiğine inanıyorum.

Bununla beraber vitamin eksiklilerinize bakıyoruz. Kolajen ihtiyacınıza, cildi farklı hale getiren hastalık ihtimallerinize de bakıyoruz.

Yani sadece botoks yapmakla kalmayıp uzun sürede botoksa ihtiyacınızı azaltacak tanı ve tedavileri de veriyoruz.



ÜZÜM KONUYU ÇÖZMEZ

65 yaşında erkeğim. Kabızlığım var. Zeytinyağı içtim. Salatalık yedim. Kayısı yedim. Bir de buna rağmen zayıfladım. "Üzüm sirkesi iç" diyorlar. Ne yapmam lazım?

HEMEN iç hastalıkları uzmanına başvur. Kabızlık ve zayıflama bir aradaysa hemen mide ve bağırsak endoskopi ile kontrol edilmeli.

Muayene sonrası Tsh, Tam Kan Sayımı, Crp, Ast, Alt başta olmak üzere kan testleri yaptırmamız lazım. Başta kanser çeşitleri olmak üzere hastalıkları araştırmamız lazım. Yani üzümün kendisi, sirkesi, pekmezi konuyu çözmez. Korkmadan, vakit kaybetmeden muayene ol.



AŞK OLSUN KEÇİBOYNUZU

Hocam, 67 yaşındayım. Hanım 54. 'Niye bittim diyorsun?' diyor. Keçiboynuzu çok yiyor. Sen de ye diyor. Keçiboynuzu yersem hanıma yeter miyim?

HARNUP yani keçiboynuzu çok önemli bir meyvedir. Ne işe yarar? Tabi ki cinsel gücü artırıcı özelliği bilinir. Astım ve bronşite iyi gelir. Sindirim sistemini düzenler. Kan şekerine karşı dengeleyicidir.

Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. Ama sana ne kadar faydalı olur? Bilemem. Çünkü seni muayene etmemiz gerekir. Kan şekerin düşüyorsa, cinsel organ damarın tıkanmışsa, hormonların azalmışsa ve diğer farklı hastalık ihtimallerin varsa sadece keçi boynuzu değil mesir macunu yesen işe yaramaz.



HER EVE LAZIM

Yeni emekli oldum. Köydeyim. Muhasebeciydim. Askerde revir eriydim. Malum sağlık konusunda hemen bir yere ulaşamıyoruz. Ben de evime alabileceğim araç gereçleri size sormak istedim. Kendi işimizi görmek istesek eve hangi sağlık araç alet edevatını alayım?

SÜPERSİN. Gayretin çok kıymetli.

Her evde bulunması gereken tıbbi araç gereçleri sıralıyorum.

1. Tansiyon aleti. Koldan otomatik olanları kullanman kolaydır. Yedek pilde en az bir takım al. 2. Ateş ölçer. Çoğunlukla dijital aletler var.

Alından ölçenler pratiktir. Yeter ki doğru ölç. Bir takım yedek pil al. 3.

Parmak ucundan oksijen ölçer alet (pulseoksimetre). Her evde mutlaka olmalı. Oksijen ölçümü hayatidir. 4.

Parmak ucu kan şeker ölçme cihazı.

5. Tartı. Bu malzemeleri mutlaka evde bulundur.