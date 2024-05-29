2 yıllık evliyim. 5 aylık bebeğim var. Gebe kaldığımdan beri eşimle cinsel ilişkiye girmek isteğim neredeyse kalmadı. Çocuğumu emzirmeye devam ediyorum. Bununla ilgisi var mı? Ne yapayım?

GEBELİK ve anneliğe ait sorumluluklar, yorgunluklar ve stresler cinsel ilişki isteğini geri plana atabilir.

Hatta eşinizde yine aynı nedenlerle size cinsel anlamda talepte bulunmayabilir.

Bu da durumu daha da çözülmez yapabilir. Eşinizle bu konuyu paylaşın. Birlikte çözüm üretin. Psikologdan destek alın.



KAYGI HASTA YAPAR

27 yaşındayım. Cinsel organımda siğil, sivilce gibi değişiklikler var. 3 aydır şikayetlerim oldu. Kanser yapar mı?

PANİK ve korku hastalıkların temelidir unutma. Korkular bağışıklık sistemimizi bozar. Sonra da hasta oluruz. Sakin ol. Önce her cinsel organ siğili kanser yapmaz.

Hemen kadın hastalıkları uzmanına git. Hemen sıkıntılarına çare bulalım.

Cinsel organ siğillerini genellikle Human Papilloma Virüs (HPV) dediğimiz virüs yapar. Doktorun önerirse HPV aşısı da yaptırabilirsin.



YOĞURT TÜKET

46 yaşındayım. Evdekiler ishal. Eczacı "Antibiyotikli yoğurt ye" dedi. Öyle bir şey olur mu?

BU anlattığınız yoğurt "Probiyotik yoğurtlar"dır. Yararlı mikroplar bağırsaklarımızda azalırsa ishal olabiliriz.

Viral ishaller, turist ishali, antibiyotik ishali, C. Difficile enfeksiyonu, poşit tedavisi, irritabl bağırsak sendromu, kronik kabızlığın bazı türleri, inflamatuar bağırsak hastalıkları, laktoz intoleransı, cerrahi sonrası enfeksiyonların önlenmesi, alerjik hastalıklarda bu yoğurtlar destek olarak kullanılabilir.