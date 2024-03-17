28 yaşında bir bayanım. Arkadaşlarım sık idrara çıkıyordu. Doktor, "Sistit olmuşsun" demiş. Ben de sık idrara çıkarım. Sistit olursak sadece sık idrar şikayeti mi olur?

HAYIR. Sık idrara çıkma şikayetlerden sadece birisidir. En sık rastlananlarındandır.

Diğer şikayetleri arasında idrar yaparken yanma ve sızı, acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır.

Bazen sızı idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir. İdrar kanlı da olabilir. Hastalar genellikle idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler.

Gene birçok hastanın ağrılı cinsel ilişki şikayeti vardır. Karında hassasiyet ve çocuklarda karın ağrısı, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir. Ateş genellikle yoktur.

MUTLAKA DOKTORA GİT

Omurgamın üstünde sivilce çıktı ama giderek sertleşti ve çıban gibi oldu. Bir aya yakındır sızı yapmaya başladı, sertlik oluştu içinde. Benlerimin üzerinde de sivilce çıkıyor ve morarıyor, izleri kalıyor. Ne yapmalı?

ÖZELLİKLE 'ben' dediğimiz nevüslerdeki değişiklikler, kanamalar çok önemlidir. İhmale gelmez.

Ayrıca omur üstü sertleşip çıbanlaşan bezelere dikkat etmek gerekir. Tedavi başlanmaz ve takip edilmezse büyük apseler, kana mikrop karışması gibi ilerleyici hastalık hallerine neden olabilir. Öncelikle Dermatoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı muayenesi gerekebilir.

ŞİFRE MAGNEZYUM

Sık sık egzersiz yapıyorum. Yoga ve pilates ise favorim. Ancak spor sonrası sürekli eklemlerimde ağrı oluyor. Ne yapmalıyım?

YAPTIĞINIZ egzersiz, spor her ne olursa olsun kas ve bağlarınızı ısıtmadan yapmayın. Çok kolay egzersize bağlı zedelenmeler olur. Eğer hastalığa bağlı bir durum yoksa özellikle kas ve lif yapınızın zayıf olma ihtimali araştırılmalı.

Başvuran hastalarımın öncelikle bağ doku ve lif yapısının değerlendiririm.

D vitamini, magnezyum, çinko seviyelerini tespit ederim. Ayrıca çalışırken ki şikayetlerinizi de düşünürsek mutlaka karpal tünel sendromu açısından EMG testi yaptırırdım.

BALIK VE LAHANA YE

İlk gebeliğim. 4 haftalık gebeyim. İnternetten sağlıklı gebelik için yazı okumaktan yoruldum. Özellikle bağışıklığımı nasıl güçlendiririm?

ÖNCE gerilme. Sen rahatsan bebek rahat. Pırasa, karnabahar, brokoli, lahana, soğan ve sarımsak tüketimini eksik etme.

Kırmızıbiber, yeşil biber, maydanoz C vitamininden zengindir. D vitamini için mutlaka günde 40 dakika güneşlen. Ayrıca besinsel destek olarak somon, yumurta ve sütü tüket.

DİYABET OLABİLİR

Son iki aydır susuzluğa dayanamıyorum. 6-7 litre su içtiğim oluyor. Yoksa bir hastalığım mı var?

ŞEKERSİZ diyabet de denilen 'Diebetes İnsipidus' çok sık su içilen bir hastalıktır. Susuzluk nedeniyle hastalığın dengesi bozulup ilerleyebilir. Uzun süreli böbrek hastalıkları da su dengesinin önemli olduğu hastalıklardandır.

Bununla beraber tansiyon düşüklüğü, şiddetli ishali olanlar da susuzluktan etkilenebilir. İdrar söktürücü kullananlarda susuzluğa dayanamaz. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.