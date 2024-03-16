3 haftadır küçük abdestimi yaparken kan geliyor. Yanıyor. Sol kasığım da ağrıyor. Neden olabilir?

İDRAR yaparken meydana gelen kanamalar erkeklerde idrar kesesi ve prostat ile ilgili olabilir.

Beraberinde sol kasık ağrıları erkeklerde erkeklik torbaları, kadınlarda yumurtalıkları araştırmayı gerektirebilir. Sol kasık bölgesi kas ve liflerinin gerilme- çekilme-yırtılma gibi mekanik hasara bağlı ağrılar da olabilir. Mutlaka Üroloji Uzmanı'nın görmesi gerekiyor. Vakit kaybetmeden muayene ol.



OBEZİTE BOMBASI

23 yaşındayım. Biraz fazla kiloluyum. Kilomdan memnunum ancak herkes gözümü korkutuyor. Kilolu olmak bu kadar tehlikeli midir acaba?

EVET daha da tehlikeli.

Obezite, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, felç, şeker hastalığı, meme, prostat ve kalın bağırsak kanseri, romatizma, varis, uyku-apne sendromu ve depresyon gibi hastalıklara neden olan bir durum. Yani patlamaya hazır bir bomba. Yemek ve yeme alışkanlıkları ile ilgili olduğundan masummuş gibi duruyor. Ama tıbbi çalışmalar aksini söylüyor. Can boğazdan gelse de kolay kolay gitmeyebiliyor.



PANİK YAPMA

Nafiz bey, 75 yaşındayım. Dizimde kireçlenme var. Bu yaşta ameliyat olmak istemiyorum. Kan koyuluyormuş. Bu nedir?

KÖK hücre nakli denilerek de anlatılan bu yöntemin ismi P.R.P. uygulamasıdır.

Yani kan pulcuklarından zengin (Trombosit) kan sıvısı uygulaması.

Senden kan alıyoruz.

Süzerek özel bir kısmı kandan ayırıyoruz. Daha sonra diz içine bu sıvıyı koyuyoruz. Ve hastayı takip ediyoruz. Ameliyat olamayacak hastalarda kullandığımız yöntemlerden biridir.

Korkma. Yaptırabilirsin.



ANTİBİYOTİK ÇÖZMEZ

Sürekli boğazım şişiyor. Antibiyotik kullanıyorum. "Şeker hastası olursun" diyor. Doğru mu?

"ÇOK antibiyotik kullananlar şeker hastası olur" diyemeyiz. Ancak bundan korkacağına karaciğer yetmezliği olur muyum diye düşün. İlaçların çoğu karaciğerde işlem görür.

Çok antibiyotik kullanımı önce karaciğeri bozabilir.

Kulak burun boğaz uzmanını dinle. Tekrarlayan enfeksiyonların nedeni genellikle burun tıkanmasına neden olan hastalıklardır.