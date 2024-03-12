47 yaşında kadınım. Sarılık şikayetim oldu. Karaciğer testlerim de yüksek çıktı. Şimdi hastanede yatıyorum. Galiba sirozum! AMA testi diye bir test istediler. Nedir bu?

BU test kanda var olan antimitokondriyal antikorların (AMA) miktarını ölçmektedir. Artmış AMA üretimi birincil biliyer sirozla yakın ilişkilidir. PBS, karaciğer içi safra yollarının iltihaplanması, ilerleyici karaciğer yıkımına ve safra akımının blokajına neden olan bir otoimmün bozukluktur. Yani bedenimizin savunma hücreleri bedenimizin karaciğer hücrelerini düşman zannedip zarar verir. Sıklıkla 35-60 yaş arası kadınlarda saptanmaktadır. Sabırlı ol.

Bu tip karaciğer çalışma bozuklukları ilaç tedavisi ile takip edilir.



EFSANE BUNLAR!

Doktor Bey hiçbir şeyim yok. Sadece 58 yaşında şekerim çıktı. Ekşi elma yiyorum. İyi gelir mi?

DİYABETTE birinci hedef kan şekerini yükseltmemektir.

Yani diyet uygulaması tedavinin en önemli parçasıdır.

Ama tek tedavi değildir.

Ekşi elma efsanesine inanıp sürekli ekşi elma yiyip, sonra da ne bulduysa yiyenler maalesef hastalığın feci sonuçlarından kurtulamaz...

Özellikle sebze yemek şeker hastalığındaki en önemli diyet uygulamalarının başında gelir.

Yapılan çalışmalarda günde 1.5 porsiyon fazla sebze yemenin şeker hastalığına yakalanma riskini yüzde 14 azalttığı görülmüştür. Önce doğru beslen, sonra kan şekerini takip et... Gerekirse ilaç kullanımı ile bu işi hallet.



MUTLAKA İŞE YARAR

Eşim 40 yaşında. Ona check-up hediye edeceğim. Ne önerirsiniz?

EŞİNİZ sağlığa değer ve önem veren birine sahip. Bu yüzden onun adına ben size teşekkür ediyorum. Bence sürpriz bir İç Hastalıkları muayenesi yaptırın. Ona özel bir check-up yaptırmak istiyorsanız önce muayene olması gerekir.

Muayene sırasında yapılan tespitlere göre checkup netleşir. Tabi ki yaşa özel testler istenebilir. Sonrasında doktorunuzla birlikte sonuçları değerlendirirsiniz.