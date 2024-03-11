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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 11 Mart 2024

HABERİ
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Her yaşta olur

22 yaşındayım. 6 aydır ekşimelerim var. Ağzıma acı su geliyor. Daha önce "Reflü var "dediler. Tedaviden sonra şikâyetlerim geçmişti. Reflü bir daha başlar mı? Riskli miyim? Bu yaşta reflü olur mu?
OLUR. Her yaşta reflü olabilir. Ufacık bebekler dahil her yaş ve cinste reflü görülebilir. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür.
Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını arttıran nedenler de riski arttırabilir.
Hamilelik de, hem hormonal nedenlerden ve hem de karın içi basıncında artma sonucu reflüyü tetikler.
Yavaş ye. İyi çiğne.
Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme. Sol tarafına yat. Porsiyonlarını azalt.
Sigara, çay, kahve, kola, gazlı içecekler ve yiyecekler ile sütlü ürünler reflüyü arttırabilir. Alışkanlıklarla ilgili olduğundan tedavi edilse bile tekrar başlayabilir.

Önce doktora!
23 yaşındayım. Boyum 159 santimetre. Kilom 91. Adetlerim düzenli. Kilo vermek istiyorum. Arka- daşım bir kitapta diyet bulmuş zayıflamış. Ben de aldım tarifi! Bu hafta perhize başlıyorum. Nelere dikkat edeyim?
DOĞRU zayıflamak için doğru şeyler yapmalıyız. Iç Hastaıkları Uzmanı'na en az bir kez muayene ol. Her beden dünyada tek yaratılmıştır. Kilo almanın sebebi arkadaşından farkh olabilir. Kilo vermeye yönelik oluşturulan programlarda asıl amaç, kişinin sağlığını koruyarak vücudumuz için gerekli olan tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirebilmektir. Kişilere beslenme eğitimi ile dengeli beslenme alışkanlığınım kazandırılması ve bu alışkanlıklar ile kaybedilen kilorum korunmasını sağlamaktır. Diyet önerileri kadar hareket etmek de önemlidir.

Erik iyi gelir
2 haftadır kabızlığım var. Kabızlık çayı içiyorum. Yine de zorlanıyorum. "Erik iyi gelir" dediler. Komposto yapayım mı? O kadar uğraşma. Tazesini bul ye.
Bir kerede 10 adet kadar yiyebilirsin. Tabii miden müsaitse. Komposto yapacam diye bir sürü şeker veya şekerli Sıvı da bedene girecek. Gerek yok. Ayrıca erikte Bol bol C vitamini var. Erikte aynca; göz ve cilt sağlığında büyük görevleri olan A vitamini, kanın alışkanlığında görevli K vitamini, osmotik basınç ve su dengesini sağlayan sodyum, potasyum minerali, stres karşıtı mineral olan magnezyum da yeterince bulunur. Kalsiyum ve demir de cabası. Bol lifli bir gıda olan erik kabızığa da gayet tyi gelir. Ama hareket etmezsen, sıkıntını, stresini azaltmazsan bağırsaklar rahatlamaz. vaktinde tuvalet ihtiyacımı görmezsen kabızığın geçmez.

Bol bol tüket
Gebeyim. Her yerim ağrı yordu. Doktor d vitaminine baktı. Düşük çıktı. "Balık ye" dedi. Yiyemiyorum. Güneşlensem olmaz mı?
D VİTAMİNİ çok önemli bir ihtiyaçtır. Tedavi gereken durumlarda beldememek gerekir. Çünkü sadece siz değil bebeğinizin gelişimi de etkileniyor. Kan düzeyine göre erişkinde 50 ölçümü olması istenir. Gereğinde iğne gereğinde ağızdan ilaçlarla eksik tedavi edilmelidir. Normalt sürdürme için başta balık, balık yağı olmak üzere besinler, güneş teması düzenli olmalıdır. Balık ylyemiyorsan yumurta sarısı, karaciğer, peynir, süt, süt ürünleri tüketmelisin. Günde en az iki kez 20 dakika dirseklere kadar kollar, dize kadar bacaklar güneş görecek şekilde güneşlenmelisin.

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