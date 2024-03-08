3 aylık evliyim. Güvenlik görevlisi olduğum için geceleri çalışıyorum. Eşim benden fazla kıllı. Üzmek, kırmak istemiyorum. Nedir bunun sebebi?

İNCE düşüncenden dolayı teşekkür ediyorum. Sorun tespitin var.

Çözüm için hassas davranışın var.

Eşin şanslı. Önce bir iç hastalıkları uzmanı bul. Ondan Check-Up satın al.

Çeşitli hastalıklar, bayanlarda erkek tipi kıllanmaya neden olabilir.



PROSTAT OLMUŞUM

66 yaşındayım. İdrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. Prostat büyümüş dediler. Daha önce de kum döktüm. Kum dökmek prostatı büyütür mü?

HAYIR büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, idrar kesesi hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir.

Tanı için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi ile üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır. Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar.



EŞİM HUZURSUZ

46 yaşındayım, 5 yıllık şeker hastasıyım. Cinsel hayatım sıkıntılı. Ben de eşim de huzursuz. İlaçlarımı kullanıyorum. İlaç önerir misiniz?

ŞEKER hastalığı düzensiz seyrederse, kan şeker kontrolleri yetersiz olursa sertleşmede sorun yaratabilir.

İlaç sadece işin bir kısmı. Sofrada diyet yapmayan yatakta sıkıntı yaşar.

Eşinle bunu paylaş. Sabırlı, gayretli ve düzenli bir şekilde şeker hastalığında yapılması gerekenleri yap. İlaç seni takip eden doktorun tarafından muayene sonrası verilsin. Piyasa işi hap benzeri şeyleri alma.