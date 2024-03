Doktor bey, 4 aydır eşimle doğru düzgün cinsel ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. Başta bir şey demedim. Doktora git dedim. Gitmiyor. Başka bir kadın mı var acaba diye içim içimi yiyor?

ERKEN boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı, korkuyla ilgilidir.

Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir. Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir.

Psikolog-psikiyatristürolog takibi gerekir. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler. Başka birisiyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali öncelikle sizin kaygı korkunuz olabilir. Karşılıklı güvensizlik çözümü küçültür. Anlayışlı olmanı öneririm. Her şeyini eşinle paylaşman kuşkudan iyidir.



HEP İSTEKSİZ

Yaşım 54, eşim ise 57 yaşında. İki yıldır eşimde sürekli bir cinsel isteksizlik söz konusu. Bunun bir çaresi var mı? Neden olur?

TABİİ Kİ çaresi olabilir.

Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir.

Cinsel isteksizlik özellikle moralimizle, huzurumuzla ve kaygımızla ilgili bir durumdur. Cinsel istek, güven hissi tamamlandıktan ve besine ulaşma kaygısı kalktıktan sonra gündeme gelen bir dürtüdür.

Kişilerin günlük hayatındaki, borç, iş güvencesi, hastalık hali kaygıları varsa cinsel istek ortaya çıkmayabilir.

Eşlerin birbirleri ile ilgili beklentileri, istekleri, saygıları ve sevgileri de önemli bir belirleyicidir. Cinsel ilişkiye girebilmek için sakin, güvenli bir mekan yoksa yine istek gelişmesi geç güç olabilir. Yine de kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz, her iki cinste de tiroit çalışmasındaki bozukluklar, testosteron hormon düzeyi anormallikleri, kullanılan ilaçlar varsa yan etkisi gibi durumlar da cinsel isteksizlik ortaya çıkabilir. Bu nedenle eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin.



EŞİM YANAŞIYOR AMA

3 aylık evliyim. Düğün gecesi kaynanamı hastaneye kaldırdık, o düzeldi bu kez de kayınpederim kalp krizi geçirdi. Kayınçom motordan düştü. Dert bitmek bilmedi. Evin tek geliniyim. Eşim işten gelince yanaşıyor ama benim canım istemiyor. Kızmaya başladı. Bunun için ilaç var mı?

İÇİNDE bulunduğun sosyal ortam ve ruhsal şartlar cinsel ilişkiye girmek için ideal değil. Gerginlik ve huzursuzluk cinsel isteği azaltır. Bedensel yorgunluk cinsel ilişkiyi başarısız hale getirir. Bunlar kesinlikle ilaçla düzelmez.

Önce sülalenin karantinadan çıkması lazım. Onlarla ilgilenecek diğer kişileri de görevlendirmek gerekir.

Eşinin de bu durumlardan yeterince haberi yok gibi. Hedeflerine odaklanmalısın.



ÖNCE ÇAYI KES!

Nafiz hocam, uzun süredir kabızlığım var. Çok fazla çay içiyorum. O da kabızlık yapıyormuş. Bilmiyordum. Peki ben ne içebilirim?

HUZURSUZLUK da bağırsaklarına vurup kabızlık yapabilir. Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler epey rahatsız eder.

Kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir. Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir. Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını artırır.

Elinle karnını sağdan sola ovalayarak gaz çıkart. Tabi önce etrafında kimse olup olmadığını da kontrol et!