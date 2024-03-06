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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Stres yapma
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 6 Mart 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Stres yapma

Biz yeni evlendik. Çok heyecanlıyız. Akşamı zor bekliyorum. Beraber olunca da hemen bitiyorum. Normal mi? Değilse ne yapabilirim. Yardım edebilir misiniz?
ÖNEMLI olan eşlerin ilişki sırasında hazza ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassas duygusal-ayrıntıcı kişilik yapısında buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir.

MÜZİK ÇARE OLMAZ
32 yaşında bıkmış bir adamım. Hanımı ilişkide bir türlü rahatlatamıyorum. Müzik bile açtım yine olmadı. Tavsiyeniz nedir?
EŞİN müziği sever mi, sordun mu? Konuştun mu?
Nelerden hoşlanıyor veya hoşlanmıyor? Doğru cevaplar eşinde... Anlamaya çalış.
Tavsiyeleri eşinden öğrenmelisin.
Eşin sıkıntılıyken, düşünceliyken, yorgunken olsun dersen o da olmaz. Bu durum senin için de geçerli.

ÇOK ŞAŞIRDIM
6 aylık evliyiz. Eşimle aramızda hiçbir sorun yok. Ama o, cinsel açıdan rahatlayamadığını söylüyor. Bize bir yol gösterin.
EŞLERİN, ilişki öncesi ve ilişki sırasında bedensel ve ruhsal olarak haz, coşku, keyif alması gerekir.
Birliktelik sonucu mutlu, yorgun, keyifli bir haliniz varsa orgazm oldunuz demektir. Bunun eşlerin her ikisi için de gerçekleşmesi gereklidir. İlişkiden önce birbirinize vakit ayırın.

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