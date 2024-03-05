SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Sebebi depresyon mu?
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 5 Mart 2024

Sebebi depresyon mu?

Babam 65 yaşında. Ara ara unutkanlıkları başladı. Nöroloji'ye gittik. Normal buldu. Morali bozulunca sıkıntı artıyor. Sizce bu ne olabilir? Ne önerirsiniz?
DEPRESYON hem gençlerde hem de yaşlılarda unutkanlığa yol açan önemli nedenlerden birisidir.
Tıp dilinde 'Depresif psödodemans' olarak adlandırılmaktadır.
Depresyon, bilişsel aktivitelerde hafif bozukluklara yol açabileceği gibi ciddi düzeylerde de etkileyebilir.
Erken tespit edilip tedavi edildiğinde, depresyona bağlı yalancı demans-bunama da düzelmektedir. Yaşla beraber mutluluk hormonu denilen seratonin azalmaktadır.
Bu nedenle "depresif yalancı demanslar-bunamalar" yaşlılarda daha fazla görülmektedir. Mutlu bir şekilde yaşayan ve depresyondan uzak duran hastalarda unutkanlık daha az ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle babanız ara ara bu atakları yaşayabilir. Bu arada bunamanın tam bir hastalık olarak ortaya çıkıp çıkmayacağını da bilemeyeceğimizden sık takip edilmelidir. Önereceklerim bunlar...

SİGARA REFLÜYÜ ARTIRIR
Hocam reflü olmuşum. Sigara da içiyorum. Bıraksam mı diye düşünüyorum. Sigara reflüyü arttırır mı? Öğrenmek istedim.
TABİİ ki sigara içmeyin.
Sigara içtiğiniz sürece reflü şikayeti tekrarlar. Tütün asidi dengeleyen koruyucu mekanizmalara zarar verir.
Asit üretimini uyararak artırır.
Yemek borusu ile mide arasındaki kasların gevşemesine neden olur. Asit reflüsüne yol açar. Yemek borusu alt ucunda basıncı azaltır. Mide de ki gıdaların boşalmasında yavaşlama yapar. Reflü sayısını arttırır.
Tükürük salgılamasını olumsuz yönde değiştirir. Yani vazgeç bu sevdadan...

ÇARPINTIM VAR
Hocam, çarpıntım oluyor. Huzursuzum. Hangi hastalıklarda çarpıntı olabilir? Söyleyebilirseniz sevinirim.
BENCE bir doktora muayene olursan sevinirim.
Çarpıntı önemli bir şikayettir. Başta kalp ritim ve iletim bozuklukları, kalbin yapısal, işlevsel bozuklukları (kalp damar, kapak, kas ve sinir hastalıkları), uygunsuz beslenme (diyet, alkol, vitamin eksikliği, aşırı nikotin kafein), hipertansiyon, anemiler (kansızlık), hipertiroidi (zehirli guatr), panik atak, gebelik, adet düzensizlikleri, kronik yorgunluk sendromu ve daha birçok hastalık çarpıntıya neden olabilir. O nedenle önemli olan muayene olman. Gereken sana özel ihtimalleri ve tetkiklerini ayarlamamız.

BESLENME ÇOK ÖNEMLİ
Nafiz Hocam, annemin safra kesesi alındı. Şimdi sağlığı iyi ancak bazı yemeklerden sonra sıkıntı yaşıyor. Beslenmesinde nelere dikkat edeyim?
BU gibi hastalar az ve sık beslenilmelidir. Eğer kabızlık varsa posalı yiyecekler tüketilmelidir. Bol su, meyve suyu, komposto gibi sulu gıdalar içmelidir.
Gaz yapıcı besinlerden kaçınılmalıdır. Et ile yapılan yemeklere yağ eklenmemeli, yemekler yağda kızartılmadan ızgara, haşlama veya fırında pişirilmelidir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Sabrın sonu selamet 04 Mart 2024, Pazartesi Sakın ihmal etme 03 Mart 2024, Pazar Her şey ters gidiyor 02 Mart 2024, Cumartesi Utanıyormuş! 01 Mart 2024, Cuma
Son dakika: İstanbul’da hissedilen deprem! | AFAD KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
İstanbul'da deprem!
Gram tam yarım çeyrek altını olanlar hemen baksın! Darphane’de üretim süreci böyle başlıyor
Altın nasıl üretiliyor?
▶️ Memur ve memur emeklisinin Temmuz’da alacağı zam oranı ne oldu? Kök maaşlar değişti mi? Kümülatif artış yüzde kaç oldu?
▶️ Memur ve memur emeklisinin kök maaşı değişti mi? Kümülatif artış yüzde kaç oldu?
2200-3600-5500 primde yaş gün hesabı sil baştan! SSK başlangıcı 1998-2009-2021 arası olanın şans yüzüne güldü
2200-3600-5500 primde yaş gün hesabı sil baştan!
Gönül Dağı’na veda etti! Kasaba hüngür hüngür ağladı! İşte yerine gelen isim
Gönül Dağı'na veda etti! Yerine bakın kim geldi
SON DAKİKA