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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 24 Şubat 2024

Kıymet bil

55 yaşındayım. Hanımla hala isteğimiz var. Ancak merak ediyoruz. Bu yaştan sonra ilişkinin normali haftada kaç keredir?
HERKESİN ayakkabı numarası farklı, göz rengi farklı, tansiyonu farklı, nabzı farklı...
Ayrıca zevkler ve renkler tartışılmaz. Neticede tek kişilik bir durumda değil. Size göre neyse devam edin. Mutluluk elindekinin kıymetini bilmektir. Olmayanın peşinde koşmak mutsuzluk demektir.
O işi demek istiyorum.
Mutluysanız saymayın.

BULAŞICI DEĞİLDİR
Bana 4 yıl önce Behçet tanısı kondu. Herhangi bir ilaç kullanmıyorum. Şimdi eşimde lekeler oluştu. Ne olduğu bilinmiyor. Behçet ile ilgili mi?
BEHÇET hastalığı takip edilen romatizmal grup bir hastalıktır. Etkilediği organa ve şiddetine göre ilaçlı takibi yapılır.
Bu nedenle düzenli olarak uzman takibinde kalmanız gerekir. Bize başvuran hastalarımızda ozon tedavisi uyguluyoruz. Behçet hastalığı bulaşıcı değildir. Başka birine bulaşmaz.

NE ZAMAN BİTECEK!
27 yaşında aşçıyım. 11 yıldır migren ataklarım var. Bitmeyecek mi?
ASLINDA migren, ilaçla geçen bir hastalık değildir. Yani migreni tetikleyen faktörlerini tespit etmelisin. Ve bu tetikleyici faktörlerden uzak durmalısın. Genel olarak anlatmak gerekirse; rüzgar, lodos, hava değişikliği, uykusuzluk, fazla uyku, kadınlarda adet dönemi, parlak ışık, güneş, yemek öğününü atlamak, sigara dumanı, keskin kokular, yorulmak, stres, çeşitli gıdalar migren ataklarını tetikleyebilir.

UTANIYORUM
3 ay önce evlendik. Eşimle ilişkiye girmekten utanıyorum. Çünkü benim cinsel organım biraz küçük. Acaba bir şey söyler mi diye korkuyorum. Ne yapmalıyım?
BU konuyu eşinle paylaşmazsan kiminle paylaşacaksın. Cinsel ilişkiden keyif alıp almamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir.
Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölgede yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir. Yani uzunluk kısalık mevzusunu uzatma.

TANIYA GÖRE BAKALIM
37 yaşında bir çiftiz. 2 haftadır ilişki sırasında ağrısı oluyor. Başarılı olamıyoruz. Doktora götürsem mi? Yoksa geçer mi?
ŞİKAYETİN nedenini öğrenelim. Yani kadın hastalıkları uzmanına götür. Tanıya göre geçip geçmeyeceğini yazalım.
Ama tespitiniz çok net.
Bu nedenle bir hastalık başlama ihtimali kuvvetli.
Bedenin bağlanma noktaları veya liflerle ilgili olabilir. Ayrıca karın içi yeni gelişen kitle ve benzeri hastalıklar karşımıza çıkabilir.
Dikkatiniz için teşekkürler.

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