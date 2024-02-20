Yeni evliyiz. Adet döneminde çok gergin oluyorum. Eşim benden korkuyor. Arkadaşım depresyon ilacı verdi. Şikayetlerim daha da arttı. Ne yapayım?

EVLİLİK başlangıçları gerilimli olabilir. Korku ve gerilim her şeyi olumsuz etkiler. Önce Kadın Hastalıkları Uzmanı'na git. Cinsel organ ve çalışmasına ait bozukluklar varsa tedbir al. Eşinle bu konuları paylaş. Özellikle depresyon tedavisine yönelik alınan anti depresanlar cinsel istekte azalma ya da orgazm sorunlarına neden olabilir.

Gerekirse psikolog veya psikiyatrist desteği alırsın.



Silikon meselesi

Göğüslerime silikon taktırdım. Gebe kalmak istiyorum. Süt verebilir miyim? Acaba süt silikonla temas eder mi?

SİLİKON protezin yerleştirilmesi için kesi yeri meme başının etrafı ya da meme altı çizgisinden yapılır. İkisinin de yapılamadığı durumlarda koltuk altından kesi yapılabilir. Protez meme dokusu içine değil arkasına konduğu için meme dokusuna zarar vermez. Silikon protez süt emzirmeyi, gebeliği önlemez. Süt silikonla temas etmez.

Üroloğa görün

Kız kardeşim 19 yaşında. 2-3 yıldır idrar kaçırma sorunu oluyor. Doktora da gittik ama sonuç alamadık. Ne yapmalıyız?

GEÇMİŞ olsun. Ani tuvalete gitme isteğiyle istemsiz olarak idrar kaçırma, fiziksel aktiviteyle idrar kaçırma, farkına varılamayan idrar kaçırma, sürekli idrar kaçırma, uyku esnasında idrar kaçırma, tuvalet sonrası damla damla idrar kaçırma, mesanede idrar birikmesi sonrası idrar kaçırma gibi idrar kaçırma çeşitleri var.

Nörolojik, enfeksiyona bağlı, doğuştan gelen, geçirilmiş ameliyat, kas güçsüzlüğü gibi nedenle olabilir. Üroloji uzmanı ile birlikte hareket etmeli.



Cilt için gerekli

Saçlarım zayıf ve dökülüyor. B vitamininin 5.'sine baktır dediler. Nerede baktırabilirim?

B vitamininin 5.'si dediğimiz vitamin Pantotenik asittir. Saç yapısında önemli görevleri vardır.

Laboratuarlarda baktırabilirsin.

B kompleks vitaminleri sağlıklı cilt, saç, göz ve karaciğer için gereklidir.

Ayrıca sinir sistemi normal çalışması içinde B vitaminlerinin tam olması gereklidir.

B vitamini kullanıp doktor kontrolüne gitme ihtimalin de var.

Biraz sabret

Bel fıtığım var. Fizik tedavi gördüm. Biraz iyiyim. Ama eşimle eskisi gibi ilişkiye giremiyorum. Belim kitlenir diye korkuyorum. Evham mı yapıyorum?

KAS ve iskelet sistemi hastalıkları günlük hayatı olumsuz etkiler. İlişki kas iskelet sistemi aktivitesi ile gerçekleştiğinden olumsuz etkilenebilir. Eşin beden yapısı, aktivite kapasitesi, pozisyonlara bağlı ağrı veya hareket kısıtlılığına uygun davranmak zaruriyettir. Yeni duruş planlamanız makul olur.

Bel fıtıklarında ilişki sırasında hareket kısıtlılığı ve ağrı olabilir.