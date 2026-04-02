Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarının hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

DERBİLERDE DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER BELLİ OLDU



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, 5 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek. 4 Nisan Cumartesi günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçında ise hakem Cihan Aydın görev alacak.

Ligde 28. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

4 NİSAN CUMARTESİ

14.30 Kasımpaşa-Zecorner Kayserispor: Mehmet Türkmen

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Göztepe: Batuhan Kolak

17.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Cihan Aydın

5 NİSAN PAZAR

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan

14.30 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Hesap.com Antalyaspor-ikas Eyüpspor: Kadir Sağlam

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Yasin Kol

6 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Kocaelispor-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz