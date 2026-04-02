CANLI YAYIN
Geri

Süper Lig'deki iki kritik derbinin hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Buna göre zirveye yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Yasin Kol, Trabzonspor-Galatasaray maçını Cihan Aydın yönetecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini 5 Nisan Pazar günü hakem Yasin Kol yönetecek.
  • Trabzonspor-Galatasaray maçını 4 Nisan Cumartesi günü hakem Cihan Aydın yönetecek.
  • Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarının hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
  • Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçında hakem Halil Umut Meler görev alacak.
  • Kocaelispor-RAMS Başakşehir maçını 6 Nisan Pazartesi günü hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

DERBİLERDE DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, 5 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek. 4 Nisan Cumartesi günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçında ise hakem Cihan Aydın görev alacak.

Derbinin hakemleri açıklandı.

Ligde 28. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

4 NİSAN CUMARTESİ

14.30 Kasımpaşa-Zecorner Kayserispor: Mehmet Türkmen

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Göztepe: Batuhan Kolak

17.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Cihan Aydın

5 NİSAN PAZAR

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan

14.30 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Hesap.com Antalyaspor-ikas Eyüpspor: Kadir Sağlam

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Yasin Kol

6 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Kocaelispor-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz

Millilerin Dünya Kupası maçında saat değişti!
SONRAKİ HABER

Paraguay maçımızın saati değişti!

 Juve'nin yıldızları Fenerbahçe'ye! Kostic ve Vlahovic hamlesi
ÖNCEKİ HABER

Juve'nin yıldızları Fenerbahçe'ye!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler