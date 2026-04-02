Trendyol Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
DERBİLERDE DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, 5 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek. 4 Nisan Cumartesi günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçında ise hakem Cihan Aydın görev alacak.
Ligde 28. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
4 NİSAN CUMARTESİ
14.30 Kasımpaşa-Zecorner Kayserispor: Mehmet Türkmen
14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Göztepe: Batuhan Kolak
17.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Cihan Aydın
5 NİSAN PAZAR
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan
14.30 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
17.00 Hesap.com Antalyaspor-ikas Eyüpspor: Kadir Sağlam
20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Yasin Kol
6 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Kocaelispor-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz