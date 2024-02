29 yaşında erkeğim. Dün gece yıkanırken cinsel organımda beze fark ettim. Daha evlenmedim. Kanser gibi bir şey olmaz değil mi?

VAR olan değişiklikleri yeni tespit etmişsin.

Bu şişlik nedir diye değerlendirmek şart. Her beze kanser değildir. Peki ama kanser değilse nedir?

Başka hastalıklardan biri ise tedavi olmayacak mısın?

Tabi ki olacaksın. O zaman hemen korkmayacaksın.

Muayene olacaksın.

Testislerde birçok doku ve yapıya ait şişlik-beze yapan hastalık ihtimalleri var. Muayene sonrası bazı kan testleri, ultrason ile görüntüleme tetkikleri gerekebilir. Ürolojiye git.



KAN SAYIMI YAPTIR

27 yaşındayım. 4 yıldır sara hastalığım var. Halsizim. Kaslarım ağrıyor. Adetlerim düzenli. İlaçlarla ilgisi var mı?

Sara yani epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçların bu tip etkileri olabilir. Bunun için nöroloji uzmanınızla görüşün. Bu tip etki düşünürse ilaç doz ayarlaması yapar. Ayrıca bu ilaçlar D vitamin eksikliğine neden olur. Kişisel olarak beslenmen ve güneş ışığı temasın yetersizse D vitamini yine eksilir. D vitamini eksikliği de bu şikayetlere neden olabilir.

CK, myoglobin, TSH, CRP, RF, total Ig E, tam kan sayımı yaptırmanı öneririm.



BÖĞÜRTLEN YE

Polikistik Over hastalığım var. Adet düzensizliği ve sivilce yapıyor. Şişmanlamaya başladım. Ne yapmam gerekiyor?

POLİKİSİIK Over hormon değişiklikleri ile şişmanlık, hipertansiyon gibi birçok hastalığa davetiye çıkarabilir. Bu nedenle beslenme şekline dikkat etmelisin. Kan şekerini hızlı yükseltmeyen gıdalar yemelisin. Tam tahıllı ürünler, baklagiller, fındık, sebze ve işlem görmemiş gıdalar bu tip gıdalardır. Böğürtlen, yeşil sebzeler ve yağlı balıklar yemelisin.



İLACI 3 AY ÖNCE KESİN

4 yıldır romatizma hastasıyım. Hamilelik istiyorum. romatizma ilaçları hamileliğimi engeller mi?

HAMİLELİK düşündüğün anda seni takip eden romatizma veya iç hastalıkları uzmanına başvur. Romatizma derken tam olarak hastalığının ismini belirtmemişsin.

Özellikle bazı romatizmal hastalıkların hamilelikteki durumları önemlidir.

Verdiğimiz ilaçlar hamileliği olumsuz etkileyip, doğacak bebeklerde hastalık yapma ihtimali taşırlar. Bazı ilaçları hamilelikten 3 ay önce kesmek gerekir.



EŞİM HAMİLE!

Hocam, eşim 6 aylık hamile. Bebeğimizin de onun da sağlıklı olmasını istiyorum. Ne yedireyim eşime?

AŞ ereceği için istediklerini yedir. Şaka bir yana gebelerin dengeli beslenmesi şart. Kış mevsimi vitamin, mineral ve posa kaynağı sebze ile meyve çeşitleri açısından oldukça zengin. Ve tabi ki mevsim gıdası balık...

Omega-3 ve Omega- 6 yağ asitleri açısından oldukça zengin bir besin türü olan balığın hamilelik döneminde tüketilmesi, anne karnındaki bebeğin beyin ve göz gelişimi için oldukça önemli.