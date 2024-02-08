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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

8 Şubat 2024, Perşembe

HABERİ
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Bizimki de can!

63 yaşımdayım. Her şey gençlik gibi olmaz tabi ama bizimki de can! Hanımla beraber olunca 20 gün kendimize gelemiyoruz.
RUH bedene uygun yaşamalı.
Yoksa başın dertten kurtulmaz.
Öncelikle aceleci, heyecanlı davranma. Panik yapma. Yoksa beden durduk yerde hemen yorulur.Enerjiyi bitirir. Kalan enerjiyle amaçlarına ulaşmak istediğinde çok yorulursun. Burnun tıkalımı bak. Tok karınla aktivite yapma. Tansiyon ritim problemleri de çok yorar. Ayrıca mutlaka EKG çektir. Bazen kalp damar tıkanıklığının ilk bulgusu ilişkide yorulmak, düşük performans olabilir. Zeytin genel olarak Harika bir besin kaynağıdır. Mutlaka düzenli tüket. Az az sık sık. İç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayenesi sonrası tekrar yaz.

ANDROPOZ MU, PROSTAT MI?
36 yaşındayım. 12 yıldır sigara içiyorum. 2 yıllık evliyim. Eşimle beraberken nefessiz kalıyorum.Bir de erken boşalma sorunu yaşıyorum. Andropoz desem değil. Sigaradan mı kaynaklı bu?
YAŞA değil yaşadığına bak.
Akciğerin hassas ise 5 yılda da bozulur. KOAH ihtimali dahil akciğer hastalıkları açısından muayene ve tahlil yaptırmalısın.
Damar tıkanıklığının ilk bulgusu sigara içenlerde sertleşme sorunları olarak kendini gösterebilir.
Bu nedenle kalp muayenesi de ol. Şimdiden tedbir al.

TARTIŞMA VAR İSTEK YOK
5 aydır ilişki isteğim yok. İyice bunalıma girdim. Eşim onu aldattığımdan şüpheleniyor. Hangi doktora gitmem gerekir?
İŞ kaybı depresyon ve kaygı yaratır. Cinsel isteği azaltır. Eşinin sana güveni azalırsa, tartışmalar olursa istek azalır. Kan şekeri düşerse, tiroit çalışması bozulursa istek azalır. Hepsi aynı anda olmuşsa cinsel istek azalır. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Başta testosteron olmak üzere hormonlara ve diğer ihtimallere bakılsın.

EŞİM KAÇIYOR
5 aylık evliyim. Sıkıntım dağdan büyük. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Ne olmuş olabilir?
PANİK yok bu bir. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. Var olan bilgileri nedeniyle kendine ait bazı özellikleri eksiklik olarak tarif ediyor olabilir. "Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir.
Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayenesi gerekebilir. Ruhsal ve sosyal sorunlar için psikolog ve psikiyatrist muayenesi uygun olur.

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