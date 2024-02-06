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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

6 Şubat 2024, Salı

Bitter aşk bitmez

Eşimle ilişkide iyi olmak istiyorum. Hemen tükenmek istemiyorum. Bunun için neler yemem gerektiğini öğrenmek istiyorum. Çok şey mi istiyorum?
HAYIR, çok şey istemiyorsun. Doğal istekler bunlar. Karpuz, bitter çikolata, midye, ceviz, üzüm suyu, sarımsak, balık, yeşillik, acı biber, zeytinyağı doğal olarak sertleşmede iyileşme sağladığı bilinen gıdalar. Kullanmana engel durumlar yoksa sofranda bulundurabilirsin.

KEŞKE OLSAYDI...
Şişmanım ben. 112 kiloyum. Arkadaşlar, "Soğuk su iç, kilo verirsin" diyorlar. Gerçekten zayıflar mıyım?
BEKLEDİĞİN etki soğuk suda yok. Keşke olsaydı. Hepimiz rahatlardık.
Şişmanlığının gerçek nedenini bulalım. Sorunu çözmezsek kalıcı fayda olmaz. Korkma. İç hastalıkları uzmanına git. Tiroit testleri, şeker testleri, insülin direnci gibi metabolizmamızı isteğimiz dışında bozan hastalıklar varsa tespit edelim. Ayrıca ayrıntılı tartıya çık. Yağ, su, kas oranlarını öğren. Diyet takibine gir.

TİTİZLİK SORUNU
Üç yıllık evliyiz. Eşim çok titiz. Birlikte olma aşamasında tırnak kontrolünden her türlü temizliğe kadar kontrolden geçiyorum. İlişkiden keyif alamaz oldum. Nasıl düzeltebilirim?
HER konuda olduğu gibi bu konuda da temizlik tabi ki önemlidir. Ama eşlerin birbirini bu nedenle huzursuz etmemesi daha uygundur. Birlikte cinsel terapisi veya aile terapisi dediğimiz bir bilenle bilgi paylaşımı yapın. Cinsel ilişkide eşler rahat, kaygısız ve sadece isteklerine odaklı olmalıdır.

HAYATIM KARARDI
Gerçekten zordayım. Terslikler hep beni buluyor. Bir sürü sıkıntım var. Depresyon hapı almaya başladım. Cinsel hayatım allak bullak oldu. Hapı bıraksam iyi olur mu?
DEPRESYON hapına doktor mu başladı yoksa sen mi eczaneden aldın?
Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz, kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz.
Olmaz. Her ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir.
Ama zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir.
Tavuk mu yumurtadan çıktı yumurta mı tavuktan diye düşünmeyin. İlacı kesin.
Psikiyatri uzmanına muayene randevusu alın.

MUAYENE GEREKİR
Babama bir ay önce prostat kanseri tanısı kondu. Doktor 'Size de bakalım' dedi. "Hazır değilim" dedim. Sadece kanla baksak yetmez mi? Diğer muayeneyi yaptırmak istemiyorum. Ne yapmam gerekir?
YETMEZ. Tabii ki PSA testi gerekir. Test normal çıkan kanser tipleri de vardır.
Ayrıca PSA kanser dışı iltihap gibi hastalıklarda da yükselebilir. Yaşa özgü PSA normal de olsa parmakla prostat muayenesi (PRM) tüm hastalar için çok önemlidir. PSA değeri ne olursa olsun parmak muayenesinde sertlik bulunması prostat kanseri şüphesi doğurabilir. Gerekirse filmler çekilir. Her erkek prostat muayenesi için her zaman hazır olmalı.
Prostat bezin varsa muayenesi de var.

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