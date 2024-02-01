Hocam ben bitiğim. İlişkide hiç halim yok. Eşimden de artık çekinmeye başladım. Erkeklik bitince daha ne kaldı? Ne yapalım?

CİNSEL istek yoksa birliktelik gerçekleşmez.

Cinsel isteği artıran afrodizyak etkiye sahip gıdalardan biri çam fıstığıdır. Kadınlarda çam fıstığı hem enerji verir hem de seks hormonu olan testosteron üretimini sürdürmeyi sağlar.

Cinsel gücü artıran çam fıstığını sofrada bulundurun. Stres azalmazsa ilaçta, gıdada bir işe yaramaz. Kafan başka yerdeyken, kafanı başka bir şeye takarken başarılı ilişki olmaz...



PANİK YOK TEDBİR VAR

33 yaşındayım. Yedi aydır adet dönemimde kanamam fazla oluyor. Muayene oldum. "Miyom var" dediler. Ameliyat gerekir mi?

TÜMÖR demek, kanser demek değildir. Rahim içindeki et topağı gibi düşün. Kas yapısında olduğundan böyle ifade edilebilir.

Çok çeşitlidir. Kişiye göre takip eden doktor tedavi kararı verir. Ağrı kontrolünde, kanama azaltılmasında, küçültülmesinde ilaç tedavileri verilebilir.

İlaçlı spiraller takılabilir.

Mecburiyet varsa ameliyat edilebilir. Öncelikle güveneceğin kadın hastalıkları uzmanını seç. Takibine gir.



EŞİM MUTSUZ

Nafiz Bey, 49 yaşındayım. Çabuk boşalıyorum. Cinsel organımda sertleşme geç oluyor. Bu da ilişkide eşimi ve beni mutsuz ediyor. Ne yapmalıyım?

ORGAN ile ilgili tetkikleri yaptırmak önemli.

Penil Doppler Usg, testosteron ve TSH testleri yapılmalı. Ayrıca tam kan sayımı ve şeker yükleme testi gerekebilir. Hem üroloji hem de iç hastalıkları uzmanı takibi iyi olur.

Ayrıca ilişki öncesi eşinizle sevişme dönemini uzun tutmanız iyi olacaktır.



MUHTEŞEM PROPOLİS

Bağışıklığım için propolis almak istiyorum. Bilgi verebilirseniz sevinirim.

PROPOLİS ve diğer arı ürünlerinin aslında solunum yolu ve diğer virüsler üzerinde olumlu katkılarının olduğu yani virüsün üremesini önleyici, bağışıklığı kuvvetlendirici etkilerinin olduğu uzun yıllardır biliniyor. Propolis, hem antibakteriyel hem de antiviral. Yani virüs, bakteri gibi aklınıza gelebilecek her türlü mikroorganizmayı öldürme özelliğine sahip. Yüzde 10'un üzerinde yoğunluk içeren propolisler, kullanım açısından olumlu katkı yapacaktır.

Propolisleri ılık içeceklerle tüketilmelidir.



FAZLASI ZARARLI MI?

Benim eşimle sorunum yok. Dimdik ayaktayım. Hanım da memnun. Ama eşimle haftada 2-3 kez yapıyoruz. Çok fazla çalışınca ileride erkeklik kanseri, prostat kanseri falan olur mu?

KORKU, kaygı tüm hastalıkların kaynağıdır. İyi giden durumlarda bile kaygılanacak şeyler bulmayın.

Yapılan son çalışmalarda da sık cinsel ilişkinin erkeklerde prostat kanserine yatkınlığı azalttığı tespit edilmiştir. Önemli olan sağlıklı beslenme, kaygıdan uzak kalma, yeterli uyuma ve sigara, alkol gibi bedene zarar veren alışkanlıklardan sakınmaktır.