4 yıldır evliyim. ESon 3 haftadır ilişkiye girerken eşimin ağrısı oluyor. Hemen vazgeçiyoruz. Bende de erken boşalma başladı.

Hangi doktora gidelim?

ERKEN boşalma cinsel ilişki sırasında erkeğin istemi dışındaki durumdur.

Önce eşin için Kadın Doğum Uzmanı'na gidin.

Onun bu şikayetinin nedenini bulun, tedavisini yapın.

Sonrasına yine erken boşalma oluyorsa senin muayene sıran geldi demektir. Bu da utanılacak bir durum değil.

Psikiyatrist ve Üroloji Uzmanı desteği gerekebilir.

Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı, eşler arası uyumsuzluk, iletişim sorunları, erken boşalmanın nedenleri olabilir. Sorunun çözümü ile ilgili yanlış uygulamalar , cinsel etkinlikten kaçınma, eşinin tepkileri, suçluluk ve utanç duyguları da sıkıntının devam etmesine neden olabilir.

TAM ZAMANI!

İki gün çok şiddetli öksürük ve ateşim oldu. Acile gittim. Domuz gribinden şüphelendiler. Testi var mı bu hastalığın?

ÖKSÜRÜK ve ateş, sık rastladığımız şikayetlerdir.

Genellikle üst ve alt solunum yolu hastalıklarında karşılaşırız. Kış mevsiminde bu hastalıklar artar. Her öksürük ve ateş, grip değildir.

Hatta her grip de domuz gribi değildir. Ünlü olduğundan, korkulduğundan tedbir almak için bazen test olmaksızın bu ihtimalden bahsedilir.

Grip hastalığını yapan mikrop influenza virüsüdür.

Belirtilerin başlamasından itibaren 48 saat içerisinde bu virüsü gösteren testi istenebilir. Test yöntemine bağlı olarak boğaz sürüntüsü, burun sıvısı örneği alınabilir.

Örnek toplandıktan sonra birkaç saat içinde influenza A veya B'den ayırt edilebilir ve uygun an



UZMANI DİNLEYİN

Hocam bizim delikanlı 4 yaşında. Sünnet olsun istedik. Her kafadan bir ses çıktı. Siz ne dersiniz?

GENELLİKLE 2-4 yaş arası sünnet yapılması çocukların o yaşa özgü ruhsal gelişimleri nedeniyle tavsiye edilmez. Çünkü kimlik gelişimi devam eder.

"Ben Merkeziyetçi ve Uyumsuz" olmaları ihtimaldir.

Yapılacaksa genel anestezi altında uygulanmalıdır.

Bununla beraber 0-2 yaş ve 4-ergenlik yaş aralığında Bu tip bir olumsuzluk beklenmez. Yine de çocuğun kendine özgü durumuna da dikkat edin.

Üroloji Uzmanı'nın tavsiyelerini önemseyin.



ZEYTİNYAĞINI DENE

82 yaşındayım. 8 yıl önce Bypass oldum. Hipertansiyon hastasıyım. Safra kesemde taş var ancak riskli olduğum için alınamıyor.

Şikayetlerim için neler yapmam gerekir?

SAFRA kese taşlarının özelliği önemlidir. Küçük, safra kanalına düşme riski taşıyan taşlar farklı takip edilir. Büyük taşların takibi farklıdır. Üşüme, titreme ve ateş olursa gittiğin doktora safra kesende taş olduğunu anlat. Böyle durumlarda hastalarımıza safra kesesindeki taşları küçültecek ilaçlar ve bitki içerikli ilaçlar öneriyoruz. Zeytinyağı ve nane safra kese taşlarını azaltmada yardımcıdır.



İHMAL ETMEMELİSİN

Aşil tendonum ağrıyor. Doktor ağrı kesici verdi. Başka bir şey yapılmaz mı?

AŞİL tendonu, en kuvvetli tendonlarımızın başında gelir. Beyaz doku sorunları geç ve güç çözülür. Ama hastaya göre ilave uygulamalar önerilebilir. Başvuran hastalarımızda böyle sorunlar tespit ettiğimizde PEMF terapi, ozon tedavisi, mezoterapik uygulamalar, gereğinde PRP uygulamaları ile iyileşme desteği öneriyoruz.

Özellikle sporcularda büyük sorun olur. En kısa sürede tekrar değerlendir.