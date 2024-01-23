Kardeşim benden 4 yaş küçük. 3 evladı var. Benim daha çocuğum olmadı! Macun yesem gücüm yerine gelir mi? Çocuğum olur mu?

ÖNEMLİ olan erkek üreme hücresi olan sperm ile kadın üreme hücresi olan yumurtanın birleşerek kadın rahminde tutunmasıdır.

Bunu engelleyen durumlarda gebelik gerçekleşmez.

Macundan önce doktor muayenesi şart. Eşin Kadın Hastalıkları Uzmanı'na sen de Üroloji Uzmanı'na muayene ol. Tiroit hastalıkları, insülin direnci ve hormon hastalıkları gibi durumlarda gebelik süreci etkilenebilir.

Bu nedenle İç Hastalıkları Uzmanı'na da muayene olun. Eğer sorunlu bir durum varsa her gün ilişkiye girseniz de gebelik gerçekleşmeyebilir.



YAŞLA İLGİSİ YOK

Görümcen 37 yaşında. Kalp krizi geçirdi. Şimdi iyi ama biz de korktuk! Erken bir yaş değil mi?

KALP krizi genellikle kalbimizi besleyen damarlardan kalbin çalışması için kanın geçmemesiyle meydana gelir. Bazen bir pıhtı bu damarları tıkar. Bazen de kalp damarlarının kasılması bu hastalığa neden olur. Kalp, kendini besleyen damarlardan yeterli kan gelmezse beslenemez. Çalışması bozulur. Bütün organların çalışması arka arkaya bozulur.

Ölüm riski ortaya çıkar.



CİLDİM KIRIŞTI

45 yaşındayım. Cildimde kırışmalar başladı. İçime dert oldu! Botoks istemiyorum. Ne önerirsiniz?

P.R.P. yani Trombositten Zengin Plazma uygulaması iyi olur. Kök Hücre Nakli olarak da belirtilen bu uygulama ilaç uygulaması değildir.

Alerjisi olan biri için bu durum idealdir. Doğal bir uygulamadır. En çok aşınan cilt yüz cildidir. Özellikle Mikro iğne uygulamaları ile PRP birlikte uygulanırsa yüz cildi sağlıklı bir şekilde yenilenir.

Bu da parlak, sağlıklı bir yüz cildi demektir.



ÇİFTLER DİKKAT

Hocam, arkadaşlarım konuşurken duydum. Sormaya da çekindim. Balayı sistiti ne demek?

İDRAR kesesinin mikroplu veya mikropsuz iltihaplarına sistit denir. İlk belirtisi çok sık idrara çıkmaktır.

Sıklığı 1.5 saatte birden, 15 dakikada bire kadar değişir. İdrar yaparken yanma da hissedilebilir.

İdrarda kanama ve hafif ateş de nadir de olsa görülebilir.

Cinsel aktivitenin arttığı durumlarda da sistit görülebilir.

Bu nedenle, özellikle balayına çıkan çiftlerde ortaya çıkan idrar yolu enfeksiyonları balayı sistiti denir.

TAKİPTE KAL

İltihaplı kolitim var. Bir aydır ishalim. 3 yıldır çekiyorum bu hastalığım var. Bana bir çare...

STRES, iltihaplı bağırsak hastalığını arttırmış. Stres tedavisi yapmadan kolitin düzelmeyebilir. Beslenmeni düzenlemek gerekir. Mikrop eklendimi eklenmedimi bakmamız lazım. Antibiyotikler, gerekli vitamin ve mineraller tedavine eklenmeli. Ozon Tedavisi ve Mıknatıs Yatak Tedavisi iyileşme süresini ve hızını arttırabilir. Aynı doktor takibinde kalmalısın.

Takip önemli.