1 yıllık evliyim. Eşim sürekli ilişkiye girmek istiyor. Başlamadan kasıklarım ağrıyor. Normal mi?

BU normal değil.

İlişkiden önce başlayan, hatta daha sonra devam eden bu tip ağrılara disparoni diyoruz. Yani cinsel işlev bozukluğu olarak tarif ediyoruz.

Korku, korkuyu başlatıyor, kasılmalar oluyor, ağrılar artıyor, kişiler cinsel ilişkiyi eziyet oluyor.

Hem kadın hastalıkları uzmanına hem de psikolog hatta psikiyatrist desteğine ihtiyacınız var. İhmal etmeyin.



KISIR DÖNGÜYE DİKKAT ET

31 yaşındayım. Sağlıklıyım. Ancak şekerli gıdaları çok seviyorum. 'Şeker hastası olursun' diyor. Doğru mu? Nasıl tedbir alayım?

ŞEKERLİ gıdalar, hızla bağırsaklardan emilir.

Ardından pankreas bezimiz hızla 'insülin' dediğimiz sıvıyı kana bırakır. Ve yine hızlı bir şekilde 'glikoz' dediğimiz 'kan şekeri' düşer. Yeniden ve hızlı bir şekilde açlık hissi başlar.

Hızlı acıkmak istemiyorsak mümkün olduğu kadar şekerli yiyecek ve içecek tüketmemeliyiz. Bu kısır döngü bir süre sonra bizleri şeker hastası yapar.

Patates, beyaz ekmek, pirinç, şeker, işlenmiş meyve suları, karpuz, kraker tüketme...



MUCİZE DEĞİLDİR

53 yaşındayım. 1 aydır bağırsak ağrım var. Doktor ilaç yazdı ama düzelmedi. Sürekli bir kabız, bir ishal oluyorum. Kebabe otu önerdiler. İyi gelir mi?

ANLATTIĞIN kadarı ile spastik kolit ya da huzursuz bağırsak hastalığı olma ihtimali yüksek.

Karın ağrısı, gaz, kabızlıkishal atakları ile kendini gösterir. Tanı konsa da tedavisi uzun sürebilir.

Çünkü alışkanlıkları değiştirmek gerekir. Yani ilaçlı tedavisi kadar ilaçsız tedavisi de önemlidir.

Kabızlıkta kullanılan bu tarz bitkiler sadece destek verebilir. Esas tedavinin yerini tutmaz. En iyisi bir iç hastalıkları uzmanının takibinde kalmaktır.



ÇÖZÜMÜ EKG

3 aydır göğsümde kuş çırpınıyor gibi oluyordu. Doktora gitmeye karar verdim. Ama hangi tahlilleri yaptırayım dersiniz?

MUAYENE bulgularına göre istenecek tetkikler değişebilir. Aritmi dediğimiz ritmi bozukluklarında bu şikayetler olabilir. İlk olarak elektrokardiyografi çekilebilir. Eğer gerçekten kalp ritmi bozukluğu düşünülecek olursa Holter EKG dediğimiz uygulamayla sorun açığa çıkarılabilir. Konulan tanıya göre seçilecek tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde ve prognostik değerlendirmelerde başta ekokardiyografi olmak üzere diğer tanı metodları da gerekli olabilir.



AKLIN YOLU CEVİZ

Ben cevizi çok severim. Kalbi korur, beyni güçlendirir diyorlar. Doğru mu?

CEVİZİN hem içi, hem ağacının kabukları hem de yaprakları pek çok sağlık sorununa iyi geliyor. Bol miktarda A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri içerir.

Verem, kansızlık ve şeker hastalığında hem besleyici, hem de tedavi edicidir.

İstersen kabukları ile saçını, elini boyayabilirsin.

Yani her sabah kahvaltıda iki adet ceviz içi ye.

Nasırlarınıza de ceviz yağı iyi gelecektir.