Doktor tavsiyesiyle anti depresan kullandım. Cesaretim ve inancım da var. Çok denedim ama cinsel birliktelik yaşayamıyorum.

Tekrar nasıl iyi olabilirim?

DURUMUN tam açık değil. Cinsel beraberlikten kastın nedir?

Diğer cinsle birlikte olmak ayrı şey, diğer cinsle ilişkiye girmek ayrı bir şey. Anladığım kadarıyla hem ruh halinde, hem sosyal hayatında ve belki de bedeninde düzene girmesi gereken karışıklıklar var. Düğümü çözmek gerekir. Önce İç Hastalıkları Uzmanı'na ve beraberinde psikolog desteğine ihtiyaç var. Korkularını bir kâğıda yaz. Nasıl bu korkulardan kurtulabilirsin? Bunu da yaz. Panik olma. Herkes yapıyorsa sende yaparsın.



SABIR VE İYİ NİYET

Eşim yeni doğum yaptı. Cinsel ilişki meselesini eşime açsam ayıp olur mu?

EŞLER arasında ayıp olmaz. Cinsel ilişkiye doğumu izleyen altıncı haftadan sonra başlayabilirsiniz.

İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir. Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur.

Genellikle erkek, kadından daha fazla cinsel istek içindedir. Tüm zamanını bebeğine ayıran anneler, cinselliğe karşı ilgilerini kaybedebilirler. Sabırla, iyi niyet ve gayretle devam edin. Ayrıca bebeğe de zarar vermez.



PROSTATA DİKKAT

3 haftadır küçük abdestimi yaparken kan geliyor. Yanıyor. Sol kasığım da ağrıyor. Neden olabilir?

İDRAR yaparken meydana gelen kanamalar erkeklerde idrar kesesi ve prostat ile ilgili olabilir.

Beraberinde sol kasık ağrıları erkeklerde erkeklik torbaları, kadınlarda yumurtalıkları araştırmayı gerektirebilir. Sol kasık bölgesi kas ve liflerinin gerilme- çekilme-yırtılma gibi mekanik hasara bağlı ağrılar da olabilir. Mutlaka Üroloji Uzmanı'nın görmesi gerekiyor. Vakit kaybetmeden muayene ol.