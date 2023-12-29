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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

29 Aralık 2023, Cuma

HABERİ
SESLİ DİNLE

Çocuk olacağını sanıyor

İki yıldır tansiyonum yüksek. İlaç kullanmama rağmen şikayetlerim arttı. Doktor yeni bir ilaç verdi. Bu defa da hanımla ilişkimiz sıkıntıya girdi. İlaçtan olabilir mi?
DOKTORUNA tekrar başvur. Bazı tansiyon ilaçları iktidarsızlık yapabilir.
O ilacın yerine yeni ilaç verir. Ayrıca hipertansiyon hastalarında damar sertliği nedeniyle de sertleşme sorunu erken yaşlarda başlayabilir. Yani belki ilacın yan etkisi değildir. Sadece sorunun başlaması ilaç ekleme zamanına denk gelmiştir.
O zaman tetkik ve farklı tedaviler gerekebilir.
İhmal etme, hanıma da durumu izah et.

KİLO SORUNU
21 yaşındayım beş aydır kilo veremiyorum. Kadınım sonuçta sıkıntı yaşıyorum. Doktor 'İnsülin direnci olabilir' dedi. Tehlikeli bir durum mu bu?
GLİKOZ bedenimizin enerjisi, benzinidir. Gıdalar bedene girer, emilir, Karaciğerde glikoz üretilir.
Organlarımız da bunu kullanır.
Gerek hastalara yapılan gerekse bedenimizin doğal olarak yaptığı insülin doku ve organlara glikozun girmesini ve sonra kullanılmasını sağlar. İnsülin direnci olan kişilerde bu etki olmaz. HOMA-IR denilen bir test yapılır. Sonucu muayene ve diğer tetkik sonuçlarıyla yorumlanır.
Gerekirse düzenleyici ilaçlar verilir. Korkulacak bir durum değil.

SONUÇLARI GÖRELİM
2008'de ayağımda problem vardı. Lokal anestezi için belden iğne yaptılar ama aşk hayatım da etkilendi. Doktorlar cinsel gücümü artıran ilaçlar yazıyor. Şekerim 180. İlaçlar da artık etkili değil.
Ne yapmalıyım?
LOKAL anesteziye bağlı hasar var mı diye bakmak lazım. Önce nöroloji sonra üroloji muayenesi gerekebilir. Bu gibi ilaçlar "her derde deva" değil.
Ayrıca kan şekerin yüksek.
Şeker hastalarında cinsel hayat etkilenebilir. Şeker hastalığına bağlı fonksiyon bozukluğu olup olmadığı da araştırılmalı. Bir an evvel muayene ve tetkiklerini tamamla. Sonra tedaviye karar verelim.

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