54 yaşındayım. 2 aydır menopozdayım. Eşim "Cinsel hayatımız da bitecek mi" diye soruyor? Bundan sonra ilişki için neler yapmalıyım?

MENOPOZ doğal bir durumdur. Hastalık değildir.

Hormon değişiklikleri bedeni ve ruhu etkiler.

Cinsel organda değişiklikler meydana gelebilir.

Önyargılarınızdan kurtulun.

Mutlaka ve mutlaka eşinizle daha fazla vakit geçirin.

Aksi söylenmedikçe, süt ve sütlü gıda alın. Fasulye, soya fasulyesi, elma, hurma, kereviz sapı, nar, meyan kökü, şeftali, lahana, domates, incir, brokoli, armut, kiraz, maydanoz, kimyon, dereotu tüketin. Cinsel ilişki için rahat, huzurlu ortamlar ayarlayın.

Yeterince uyuyun. Yani özetle menopoz, sizin müsaade ettiğiniz kadar cinselliği etkiler.



BANA BİR ÇARE

İltihaplı kolitim var. 1 aydır ishalim. 3 yıldır çekiyorum bu hastalığım var. Bana bir çare.

STRES, iltihaplı bağırsak hastalığını arttırmış. Stres tedavisi yapmadan kolitin düzelmeyebilir. Beslenmeni düzenlemek gerekir. Mikrop eklendi mi eklenmedi mi bakmamız lazım. Antibiyotikler, gerekli vitamin ve mineraller tedavine eklenmeli. Ozon Tedavisi ve Mıknatıs Yatak Tedavisi (PEMF TERAPİ) İyileşme süresini ve hızını arttırabilir. Aynı doktor takibinde kalmalısın. Düzenli takip önemli.