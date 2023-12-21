Yeni evliyiz. Hanım beraber olurken zorlanıyor. Israr etmiyorum ama kafama da takıyorum! Üzülür diye bir şey diyemiyorum. Ablasına söylesem doğru olur mu?

BU konuyu öncelikle eşinle konuşmalısın. Tıbbi destek için iç hastalıkları, kadın hastalıkları uzmanı ve psikolog başvurusu uygun olur. Anlattıklarından direk bir hastalık ihtimali var diyemiyorum.

Sosyal gelenekler, bilgiler, eksik yanlış olabilir. Israrcı ve zorlayıcı olmaman takdirlik bir davranış. Şimdi çözüm zamanı.



İLAÇLARI DÜZENLİ KULLAN

3 ay önce damarımı balonla açtılar. İlaca başladım. İlişkiyi soramadım. Zaten onlar da anlatmadı. Arkadaşlar duymuş kalp hastaları için ilişki sırasında dikkatli olması gerekiyormuş. Bu doğru mu?

GEÇMİŞ olsun. Tıkalı damarlar tedbir alınmazsa ölüme bile neden olabiliyor.

Kalp damar hastaları cinsel ilişki yaşarken tabi ki dikkatli olmalılar. Çünkü kalbin işi artar. Kalbin beslenme ihtiyacı artar. Damar tıkanıklığı sorun yaratabilir. İlaçları düzenli kullanmak, cinsel ilişki sırasında sınırları zorlamamak yeterli olacaktır.