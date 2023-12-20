Eşim TIR şoförü. Kalp krizi geçirdi, şimdi iyi. Ancak ilaç kullanıyor. İlaçların cinsel hayatı bitireceği söylendi! Krizden önce mutluyduk. Şimdi her şey bitti mi? Yardım edin.

CİNSEL hayat içinde öneri istenmesi doğal bir durumdur. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz.

Uygun ve düzenli egzersizler ve hareketler, ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. Alkollü ve sıcak ortamda cinsel ilişkiye girmekten sakının.

İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı ilişki için uygun olabilir. Kalp damar genişleticileri ilişki öncesinde alınabilir.



PERHİZ ŞART

40 yaşındayım. 4 aydır sürekli ishalim. Tahliller yapıldı mikrop yok ama antibiyotik kullanıp duruyorum. Ne yapmalıyım?

PANİK yapmayın. Bağırsaklar panik yapınca da hızlanıp ishale neden olabilir.

Uzun süreli ishalin en önemli nedenlerinden birisi de çölyak hastalığı veya gluten enteropatisi dediğimiz hastalıktır.

Özellikle yağlı gıdaların alınmasından sonra belirginleşen ishal, karında gaz ve rahatsızlık hissi, karın ağrıları, iştahı iyi olduğu halde kilo alamama veya kilo kaybı ve yorgunluk olur.

Bazı tahliller gerekir. Doktorunuzu hastalığınızın geçmediğini belirtin.



HALSİZ DÜŞÜRÜR

Hocam, arkadaşlarım "Sende iyot eksikliği olabilir" dedi. Nereden anladılar bilmiyorum. Bu durumda hangi şikayetler görülür? Ne yapmam gerekir?

İYOT eksikliği önemli bir sorundur. Depresyon, kilo verme güçlüğü, cilt kuruluğu, baş ağrısı, yorgunluk, unutkanlık, adetle ilgili sorunlar, hiperlipidemi (kan yağları yüksekliği), tekrarlayan enfeksiyon, soğuğa karşı duyarlılık, el ve ayakların soğuk olması, zihin bulanıklığı, saçlarda incelme, kabızlık, nefes darlığı, böbrek işlevlerinde azalma, kas güçsüzlüğü, eklem katılığı şikayetleri olur. Doktora gitmeden, test yaptırmadan arkadaşların dedikleriyle hareket etme.



ESKİSİ GİBİ OLMUYOR

Eşim cinsel ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyor. "Prostat olmasın" dedik ürolojiye gitti. Erken andropoz olabilirsin demiş. Andropoz kaç yaşında başlar?

İLERİ yaş erkeklerdeki "Testosteron" yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak Andropoz gözlenir.

Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda Cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, güç ve dayanıklılık azalır.



BASEN AİLEDEN MİRAS

Basenim büyük. Kankam, "İlaç mı kullanıyorsun o yapar" dedi. İlaç kullanmıyorum. Neden basenim büyür?

AİLESEL yapı nedeniyle olabilir. Yağ oranın, kilo fazlan bu sonucu doğurabilir.

Mesleğin, alışkanlıkların, beslenme şeklin katkıda bulunabilir. Bölgesel kilolardan, selülitten, varisten ve kıllanmadan şikâyetçiyseniz, östrojen hormonunuz yüksek olabilir. Düşük yağ içerikli yüksek lifli gıdalarla beslenmek ve çinko içeren gıdalar tüketmeniz gerekir.