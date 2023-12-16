2 yıllık evliyim. 5 aylık bebeğim var. Hamileliğimden beri eşime karşı isteğim kalmadı. Çocuğumu emzirmeye devam ediyorum. Bununla ilgisi var mı? Ne yapayım?

SIK sık karşılaşılan bir şikayetiniz var. Bu durum isteksizlik diye tarif edilir.

İlişkiye girme isteği özellikle gebelik ve annelik sürecinde azalabilir. Bedensel hastalık ihtimalleri olsa da daha çok sosyal ve ruhsal sebepler ağırlıktadır. Gebelik ve anneliğe ait sorumluluklar ilişki isteğini geri plana atabilir. Hatta eşiniz de yine aynı nedenlerle size cinsel anlamda talepte bulunmayabilir. Eşinizle bu konuyu paylaşın. Birlikte çözüm üretin. Gerekirse psikolog, kadın hastalıkları veya iç hastalıkları uzmanından destek alın.



SUÇLU ÖSTROJEN!

23 yaşındayım. Göğüslerim arkadaşlarımınkinden küçük. Bu beni huzursuz ediyor. İlaçla düzelir mi?

ÖNCELİKLE bu sorunun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir farklılık mı olduğunu anlamamız lazım.

Östrojen ve tiroit fonksiyon testleri gibi hormonlarının tahlillerini yaptırmamız lazım. Östrojen eksikliği memelerde küçülme, vajinada kuruluk, ilişki esnasında ağrı, ciltle kırışıklık, saç dökülmesi, vaginada sarkma, cinsel isteksizlik ve cinsel ilişkiden zevk almama sonuçlarını doğurur. Herhangi bir ilaç alma. Önce tanı sonra tedavi.



KAYGI SORUNU

27 yaşındayım. Cinsel organımda siğil var. 3 aydır bu şekilde. Ama adetlerim düzenli. Kanser yapar mı?

PANİK ve korku hastalıkların temelidir unutma. Korkular bağışıklığı bozar. Sonra da hasta oluruz. Hemen kadın hastalıkları uzmanına git. Cinsel organ siğillerini Human Papilloma Virüs (HPV) dediğimiz virüs yapar. Bazı HPV tipleri, rahim ağzı, penis ve makat kanserlerine neden olabilir.

Bazı HPV tipleri ise kanser riski taşımaz. Bunları ayırt etmeden tedavi yapılmaz.



RAHİM SARKMASI VAR

Annem 63 yaşında. Rahim sarkması olmuş. Nasıl tedavi edilir? Ameliyat sakıncalı mı?

RAHİM sarkması, iç organları taşıyan liflerin esnemesi, gevşemesi nedeniyle organların aşağı sarkmasıyla meydana gelir. Ya fizik tedavi yöntemleriyle ya da ameliyatla düzeltmeler yapılır. Tedavi seçimi hastaya göre değişir. İlerlemiş sarkmalarda fizik tedavi işe yaramaz. Ameliyatı, tüm ameliyatlar gibi riskler taşır. Ameliyatla hastanın dışarı sarkan kitleden kurtarılması ve cinsel hayatını daha sağlıklı sürdürebilmesi için vajinal düzeltme yapılması planlanır.



DOKTORUNA GÜVEN

Alerji testi yaptırdım. Total IG yazıyor. Normal gelmiş. Doktor hala "Alerjin olabilir" diyor. Sürekli burnum tıkanıyor. Hele ilkbaharda sorma gitsin. Tahlil normalken hala niye alerji olabilir diyorlar.

TESTİN sonucu normal olsa bile özel maddeye karşı alerjin olabilir. Alerjen-spesifik IgE antikor testlerinin sonuçları her zaman doktorun önerileri eşliğinde kullanılmalıdır.

Alerjik olma ihtimaliniz ortadan kalkmamıştır.

Doktoruna güven.

Gerisini merak etme.