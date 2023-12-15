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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

15 Aralık 2023, Cuma

Özel hayat kalmadı

İşadamıyım. Yoruluyorum. Eşimle cinsel hayatımız sıkıntıda. O 'Tamam' deyince ben yorgun oluyorum. Başlayınca çabuk tükeniyorum.
Aramız gergin! Ne yapmalıyım?
BEDENİMİZİN de sınırı var. Bir futbolcu 90 dakika sürekli aynı başarı ile oynayamaz. Sürekli seyahat ve iş merkezli yaşamak bedenin sınırlarını aşar.
Şimdi size özel çözüm şart.
Uyku ve beslenme alışkanlıklarınızı düzeltmek gerek.
Sık seyahat manyetik alana bağlı olumsuzlukları arttırır.
Aklınız işteyken, eşiniz de siz de mutlu olamazsınız.
Mıknatıs detoks, ozon tedavisi gibi doğal güçlendirici uygulamaları yap.

HAREKETE GEÇ
Halsizliğim var. Eşimle ilişkiye girmek bile istemiyorum. Kendisi bu durumdan huzursuz. Depresyon dediler. İlacı yok mu?
MEVSİM değişikliklerinde cinsel isteksizlik, bitkinlik hali, güçsüzlük, isteksizlik, uykusuzluk veya huzursuzluk gibi şikayetler olabilir. Özellikle büyük şehirlerde negatif iyonlar artarak, cinsel isteksizliğe, gerginliğe yol açabiliyor.
Sabahları aç karnına en az 5 dakika yürü ve 10-15 dakika aç karnına jimnastik yap. Bu zindelik sağlar.
Yeşil çay iç. Düzenli beslen.

SABIR ÇOK ÖNEMLİ
6 yaşında erkek bir torunum var. Fast-food gıdadan başka bir şey yemiyor. İleride sağlık problemi olur diye endişeliyim. Lütfen bir yol gösterir misiniz?
TEK tip gıdayla beslenmenin her türü sağlıksızdır.
Ayar bozulursa hastalık başlar. Karbonhidratlarla yoğun beslenme ileri yaşlarda özellikle kalp-beyin ve damar hastalıkları açısından risk taşır. Çocukluk aynı zamanda alışkanlıklarımızın oluştuğu dönemdir.
Yeni ve doğru beslenme alışkanlığı oluşturmak için bence yapılabilecek en iyi yöntem ödüllendirmedir.
Doğru gıdaları aldığında takdir edilmesi, teşvik edilmesi çok önemlidir. Sabırlı olmak yöntemin sonuç vermesi için gereklidir.

SEBEBİ SAKIZ
Doktor Bey, bir gazım bitmedi bir de kabızlığım. Zaten bütün dertler beni bulur. Herkes 'Çay içme' diyor. Ne içeyim bari onu bileyim?
HUZURSUZLUĞUN bağırsaklarına vurmuş.
Her kapıda bir dert var, sadece sende yok. Böyle düşünmeye devam edersen bağırsakların da düzelmez.
Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder.
Kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao ve salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir.
Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir.
Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını artırır.

ŞEKER TÜKETME
Çok fazla paketli gıda tüketiyorum. Ancak 2 gündür ishalim. Onu iç bunu iç diyorlar. Ne içmem gerekiyor?
İNSAN elindekini kaybedince kıymetini anlıyor.
Olsun normal halinin kıymetini anlatır şikayetler.
Şimdi kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler ve şekerli her türlü içecek ishalini arttırabilir.

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