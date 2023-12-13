23 yaşındayım. Fazla adet görüyorum. Demir hapı içerken midem ağrıyor. Eczaneden mide ilacı istedim. 'Beraber içilmez' dedi. Reçetesiz diye mi vermedi?

ECZACIMIZA teşekkür edelim.

Kafamıza göre ilaç kullanmayalım.

Antiasit diye bilinen, mide şikâyetlerinde hemen alınıp içilmeye başlayan bu ilaçlar demirin bağırsak tarafından emilip bedene girmesini engeller. Yani mide ilacıyla demir ilacını beraber alırsan ağızdan girer, makattan gider. Faydası olmaz. Demir ilaçları açken alınırsa daha iyi emilir.

Ama mide şikâyeti yaparsa bağırsakta eriyen şekli verilebilir.



KORKMAMAK LAZIM

21 yaşındayım, beş aydır kilo veremiyorum. Doktor 'İnsülin direnci olabilir' dedi. Nedir bu hastalık? Tehlikeli mi?

GLİKOZ bedenimizin enerjisi, benzinidir. Gıdalar bedene girer, emilir, karaciğerde glikoz üretilir.

Organlarımız da bunu kullanır.

Gerek hastalara yapılan, gerekse bedenimizin doğal olarak yaptığı insülin doku ve organlara glikozun girmesini ve kullanılmasını sağlar. İnsülin direnci olan kişilerde bu etki olmaz. HOMA-IR denilen bir test yapılır. Sonucu muayene ve diğer tetkik sonuçlarıyla yorumlanır. Gerekirse düzenleyici ilaçlar verilir. Korkulacak bir durum değil ancak takip gerekir.