Eşimin karaciğerinde kanser çıktı. Tedavi görüyor. İşi de bıraktı. Şimdi sürekli ilişkiye girmek istiyor. Tabi ne zamandır yapmıyoruz.

Ben de menopozdayım. Bize ne önerirsiniz?

ÖNCELİKLE erişkin bireylerin cinsel ilişki isteği doğal bir istektir.

Hastalık ne olursa olsun cinsel ilişki isteğini azaltabilir. Bu nedenle bu durumda bu istek Yaşama isteği, kendine güven gibi duygusal durumların olumlu işaretidir. Takip eden doktorlarından bedensel performansı ile ilgili bilgi alman uygun olur. Menopoz doğal bir süreçtir. Hastalık değildir.

Cinsel ilişkiye engel değildir.



PSİKOLOĞA GÖRÜN

4 aydır evliyim. İlişkiye girdiğimizde sürekli ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye bir şey anlatmadım ama dayanmak da zor geliyor. Apandisitten ameliyat olmuştum. Bununla ilgisi olabilir mi?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor. Olabilir.

Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart.

Kadınların yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir.

Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden kaynaklanıyor olabilir. Muayene sonrası bir sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir.



HORMONLARA BAKTIR

55 yaşındayım. 2 aydır eşimle ilişki sırasında sertleşme sıkıntım başladı. Andropoz oldun diyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?

PANİK yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın.

50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, prolaktin hormon fazlalığında, tiroit hormon fazlalığında impotans yani sertleşememe oluşabilir.

Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır. FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.



BUNUN YAŞI YOK

Erken boşalma kaç yaşında başlar? Yani arkadaşlara bilgi vermek istiyorum. Yoksa benimle ilgisi yok!

TABİ ki soruna cevap vereceğim. Kimle ilgili olursa olsun. Erken boşalmanın yaşı yoktur.

Kişinin ruhu, bedeni her zaman erken boşlamaya neden olabilecek hale gelebilir. Bu nedenle her yaşta erken boşalma başlayabilir. Arkadaşlarına mutlaka anlat.



ÖNCE ULTRASON

Karın ağrısından sonra doktora gittim. Pankreas kisti dediler. Korkuyorum. Hastalığım Kötüleşir mi?

PANKREAS kistleri çeşitlidir. Her kist kötüleşmez.

Alkol kullanıyorsan kesinlikle bırak. Kolesterol ve yağların yüksekse hemen tedavi ettir. Beslenmen ilaçlar kadar kıymetli fayda sağlar. Stres, sıkıntı ve evham yaparsan işler iyice karışır. Daha çok basit kistler görürüz.

Öncelikle ultrason ve gerekirse farklı görüntülemeler yaptırmalısın. Gastroenteroloji uzmanı, iç hastalıkları uzmanı ve genel cerrahi uzmanı bir arada değerlendirir.