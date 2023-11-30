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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

30 Kasım 2023, Perşembe

Onları dinleme

2 ay önce menopoza girdim. Şikayetlerim çok arttı. Arkadaşlarım östrojenli menopoz ilacı kullanmamı tavsiye etti. Bunun bir sakıncası var mı?
BOŞUNA sıkıntıya girmeyin.
Şikayetlerinizi kadın hastalıkları uzmanı ile paylaşın. Sizin durumunuzu tıbbi olarak tespit edelim.
Bedeninizin ihtiyacını belirleyelim.
Bazı hastalığı olanlara bu ilaçları veremeyiz. Rahim ve menopoz öncesi meme kanseri olanlar, hipofiz adenomu, damar içi pıhtılaşmaya bağlı hastalıklar, karaciğer yetmezliği olanlar, porfiriya hastaları, migren hastaları bu ilaçları kullanamazlar.
Bu ilaçlar diğer ilaçlar gibi komşu, eş, dost ve teyze reçeteleri ile alınmamalıdır.

ÇOK ŞAŞIRDIM
6 aylık evliyiz. Eşimle aramızda hiçbir sorun yok. Ama o, cinsel açıdan rahatlayamadığını söylüyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Bize bir yol gösterin.
EŞLERİN, ilişki öncesi ve ilişki sırasında bedensel ve ruhsal olarak haz, coşku, keyif alması gerekir. Rahatlamak, tarif edilmeyen kişiden kişiye değişebilen bir durumdur. Birliktelik sonucu mutlu, yorgun, keyifli bir haliniz varsa orgazm oldunuz demektir. Bunun eşlerin her ikisi için de gerçekleşmesi gereklidir. İlişkiden önce daha uzun süre birbirinize vakit ayırın.

MORALİM BOZUK
32 yaşındayım. Eşimle ilişkimizde sertliğim 10 dakika sürmesine rağmen eşim tatmin olamıyor. Moralim de bozuluyor. Bu da mı erken boşalma?
CİNSEL ilişkide zevk alma durumu sadece cetvelle, dakikayla ilgili değil.
Eşinizi tanıyın, anlayın.
Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin.
Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Kadınların orgazm-uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. Birbirinizin ruhunu okşayın.

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