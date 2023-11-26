15 gün önce evlendim. Düğünden beri ilişkide çabuk bitiyorum. Eşim de kızıyor. Evliliğim tehlikede! Bana ne önerirsiniz?

ÖNCE erken boşalma nedir onu anlatayım. Dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden 1 dakika sonra meydana gelen, geciktirilemeyen, duruma erken boşalma diyoruz.

Kadınlarda normal fizyolojik orgazm ve doruğa ulaşma cinsel organların birleşmesinden girdikten yaklaşık 12-14 dakika sonra olmaktadır.

Ancak çoğu kadın diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyar. Kadınların yaklaşık yüzde 10'u ise cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır.

Sebebin açığa çıkarılması ve endişelerinin giderilmesi için doktor kontrolü şart. İhmal edersen eşinle aran daha da bozulabilir.



Ağrı var mı?

53 yaşındayım. Üç aydır sık idrara çıkıyorum. Sistit hastalığında sadece sık idrar şikayeti mi olur?

HAYIR. Sık idrara çıkma şikayetlerden sadece birisidir.

En sık rastlananlarındandır.

İdrar yaparken yanma ve sızı acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır.

Bazen sızı idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir. İdrar kanlı da olabilir. Hastalar genellikle idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler.

Gene birçok hastanın ağrılı cinsel ilişki şikayeti vardır.

Karında hassasiyet ve hatta küçük çocuklarda karın ağrısı, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir.



Andropozda azalır

41 yaşındayım. Altı aydır ilişkide sertleşme sorunu yaşıyorum. Erkeklerin andropoz dönemi oluyormuş.

Sizce de ben buna girmiş olabilir miyim?

İLERI yaş erkeklerdeki testosteron yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Genellikle 60 yaşından sonra başlayabilir.

Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın.

Muayene şart. İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanı'na muayene ol. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, üzgünlük sıkıntılı ruh hali artar. Sebebi bulup tedavi edelim.



Önce muayene ol

Hocam tansiyonum yüksek. hacamat iyi gelir mi?

ÖNCE muayene edilmen gerekir. Hacamat, yani kupa tedavisi 2 bin 500 yıldır insanların faydalandığı bir tedavi şekli. Ancak doğru yapılırsa. Önce hacamat yapan bir doktor bul.

Tıbbi olarak hazırlıklarını yap. Çünkü kan ile ilgili olan yaş hacamat doğru yapılmadığında kansızlıklara, dolaşım bozukluklarına, bulaşıcı hastalıklara neden olabilir.

Midyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma.

Çünkü çok suiistimal edilen bir tedavi şeklidir hacamat.

Kişiye özel hazırlanan uygulama ve takiplerle tedaviye katkısı olacaktır.



Müzik çare olmaz

32 yaşında bıkmış bir adamım! Hanımı ilişkide bir türlü rahatlatamıyorum. Müzik bile açtım yine olmadı. Tavsiyeniz nedir?

EŞIN müziği sever mi, sordun mu? Konuştun mu?

Nelerden hoşlanıyor veya hoşlanmıyor? Yani doğru cevaplar eşinde... Anket yapar gibi de sorma. Anlamaya çalış. Yani ilişki sizin aranızda ya o nedenle tavsiyeleri eşinden öğrenmelisin.

Eşin sıkıntılıyken, düşünceliyken, yorgunken olsun dersen o da olmaz. Aynı durumlar senin içinde geçerli tabi.