Nafiz Bey 2 ay önce menopoza girdim. Şikayetlerim çok arttı. Arkadaşlarım östrojenli menopoz ilacı kullanmamı tavsiye etti. Bunun bir sakıncası var mı?

BOŞUNA sıkıntıya girmeyin.

Şikayetlerinizi kadın hastalıkları uzmanı ile paylaşın. Sizin durumunuzu tıbbi olarak tespit edelim. Bedeninizin ihtiyacını belirleyelim. Bazı hastalığı olanlara bu ilaçları veremeyiz.

Rahim ve menopoz öncesi meme kanseri olanlar, hipofiz adenomu, damar içi pıhtılaşmaya bağlı hastalıklar, karaciğer yetmezliği olanlar, porfiriya hastaları, migren hastaları bu ilaçları kullanamazlar.

Bu ilaçlar diğer ilaçlar gibi komşu, eş, dost ve teyze reçeteleri ile alınmamalıdır.



SAYISI ÖNEMLİ DEĞİL

39 yaşındayım. Eşimle haftada bir, bazen de iki kez ilişkiye girebiliyoruz. Bu sayı az mı acaba?

CİNSEL ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. 'Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar' diye bir liste yok. İki kişinin isteği, beklentisi, bedensel, ruhsal halleri, ortamın uygunluğu gibi birçok durum cinsel ilişkiye girme isteğini ve sayısını belirler. Bu sayı sizin için yeterliyse bizim için sorun yok. Unutmayın, cinsellik aynı zamanda ruhun paylaşılması demektir. Cinsel birlikteliğin azalması ise ilişkiyi zedeleyebilir.



SİĞİLLERE DİKKAT!

34 yaşında evli bir kadınım. Eşimin cinsel organımda siğil var. Nereden geldi anlamadım. Nasıl geçer?

SİĞİLLERİN değerlendirilmesi gerekir. Genellikle HPV dediğimiz Human Papilloma Virüs denilen bir mikrop buna neden olur.

HPV bir kişiden diğerine cinsel ilişki ile geçer. Bu mikrop bulaştıktan 1.5 ay veya 6 ay sonrasında siğiller ortaya çıkabilir. Siğilin kendisi tedavilerle ortadan kaldırılabilir. Ancak HPV aynı uçuk hastalığında olduğu gibi bedende kalmaya devam eder.