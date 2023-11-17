- 23 yaşındayım. Biraz fazla kiloluyum. Kilomdan memnunum ancak herkes gözümü korkutuyor. Kilolu olmak bu kadar tehlikeli midir acaba?

EVET daha da tehlikeli.

Obezite, yani şişmanlık bir hastalıktır. Ayrıca kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, inme yani felç, şeker hastalığı, meme, prostat ve kalın bağırsak kanseri, romatizma, varis, uyku-apne sendromu ve depresyon gibi hastalıklara neden olan bir durum.

Yani patlamaya hazır bir bomba. Yemek ve yeme alışkanlıkları ile ilgili olduğundan masummuş gibi duruyor.

Ama tıbbi çalışmalar aksini söylüyor. Can boğazdan gelse de kolay kolay gitmeyebiliyor.



ANTİBİYOTİK ÇÖZMEZ

- Sürekli boğazım şişiyor. Antibiyotik kullanıyorum. Arkadaşlarım "Şeker hastası olursun" diyor. Doğru mu?

"ÇOK antibiyotik kullananlar şeker hastası olur" diyemeyiz. Ancak bundan korkacağına karaciğer yetmezliği olur muyum diye düşün. İlaçların çoğu karaciğerde işlem görür. Çok antibiyotik kullanımı önce karaciğeri bozabilir. Türkiye'de gereksiz antibiyotik kullanımı çok fazla. Kulak burun boğaz uzmanını dinle. Tekrarlayan enfeksiyonların nedeni genellikle burun tıkanmasına neden olan hastalıklardır.



PANİK YAPMA

- Nafiz bey, 75 yaşındayım. Dizimde kireçlenme var. Bu yaşta ameliyat olmak istemiyorum. Kan koyuluyormuş. Bu nedir?

KÖK hücre nakli denilerek de anlatılan bu yöntemin ismi P.R.P. uygulamasıdır. Yani kan pulcuklarından zengin (Trombosit) kan sıvısı uygulaması. Senden kan alıyoruz. Süzerek özel bir kısmı kandan ayırıyoruz.

Daha sonra diz içine bu sıvıyı koyuyoruz. Ve hastayı takip ediyoruz.

Ameliyat olamayacak hastalarda kullandığımız yöntemlerden biridir.

Korkma. Yaptırabilirsin.