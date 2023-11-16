SIKINTILIYIM. İlişkiye girmeden önce ilaç aldım. Ancak sertleşmem uzun sürdü. Acile gittik müdahale ettiler. Neden böyle olmuştur suzce?

UCUZ atlatmışsın.

Bu duruma priapizm diyoruz. Ortada cinsel uyarı, cinsel ilişki yokken cinsel organ sertleşir. Çok uzun süre ereksiyon halinde kalabilir. Erken müdahale edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilir. Cinsel organ bölgesindeki bir travma sonrası bu durum olabilir. Hemen ürolojiye görün.



MİDYAT'A PİRİNCE GİTMEDEN...

HİPERTANSİYON hastasıyım. Cinsel gücümü arttırıcı bitkisel ilaçlar ve viyagra kullanıyorum. Bunların zararı olur mu?

KAFANA göre ilaç kullanma.

Özellikle hipertansiyon ve kalp hastalıklarında kullanılan nitrat grubu ilaçlar, diğer damar genişleticilerle birlikte kullanılırsa aşırı tansiyon düşüklüğüne yol açar. Ayrıca diğer performans arttırıcı olduğu ifade edilen ilaçlarda hangi etken maddeler içerdiği belli olmayan kaçak ürünler olabilir.

Ayağını yorganına göre uzat.

Doğal şartlarda, hastalığına uygun sürenin fazlası zarar verici olabilir.

Midyat'a pirince gitmeden tekrar düşün. Kaygının azalması bile performansı artırır.



SUÇLU ÖSTROJEN!

23 yaşındayım. Göğüslerim arkadaşlarımınkinden küçük. Bu beni huzursuz ediyor. İlaçla düzelir mi?

BU sorunun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir farklılık mı olduğunu anlamamız lazım. Östrojen ve tiroit fonksiyon testleri gibi hormonlarının tahlillerini yaptırmamız lazım.

Östrojen eksikliği memelerde küçülme, vajinada kuruluk, ilişki esnasında ağrı, ciltle kırışıklık, saç dökülmesi, vaginada sarkma, cinsel isteksizlik ve cinsel ilişkiden zevk almama sonuçlarını doğurur. Herhangi bir ilaç alma. Önce tanı sonra tedavi.