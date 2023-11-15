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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Kıymetini bil!
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

15 Kasım 2023, Çarşamba

HABERİ
SESLİ DİNLE

Kıymetini bil!

55 yaşındayım. Hanımla hala isteğimiz var. Ancak merak ediyoruz. Bu yaştan sonra ilişkinin normali haftada kaç keredir?
HERKESİN ayakkabı numarası farklı, göz rengi farklı, tansiyonu farklı, nabzı farklı... Ayrıca zevkler ve renkler tartışılmaz. Neticede tek kişilik bir durumda değil. Size göre neyse devam edin. Mutluluk elindekinin kıymetini bilmektir.
Olmayanın peşinde koşmak mutsuzluk demektir. O işi demek istiyorum. Mutluysanız saymayın.

Memnun değiliz
37 yaşında yeni evlenen bir çiftiz. 2 haftadır ilişki sırasında ağrısı oluyor. Başarılı olamıyoruz. Doktora götürsem mi? Yoksa geçer mi?
ŞİKAYETİN nedenini öğrenelim. Yani kadın hastalıkları uzmanına götür. Tanıya göre geçip geçmeyeceğini yazalım. Ama tespitiniz çok net. Bu nedenle bir hastalık başlama ihtimali kuvvetli.
Bedenin bağlanma noktaları veya liflerle ilgili olabilir. Ayrıca karın içi yeni gelişen kitle ve benzeri hastalıklar karşımıza çıkabilir.
Dikkatiniz için teşekkürler.

UTANIYORUM...
3 ay önce evlendik. Eşimle ilişkiye girmekten utanıyorum. Çünkü benim cinsel organım biraz küçük. Acaba bir şey söyler mi diye korkuyorum. Ne yapmalıyım?
BU konuyu eşinle paylaşmazsan kiminle paylaşacaksın. Cinsel ilişkiden keyif alıp almamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır.
Zaten ilişkiden haz aldığı bölge de yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir. Yani uzunluk kısalık mevzusunu uzatma.

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