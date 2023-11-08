Menopoza girdim ve çok gerginim. Arkadaşlarım kemiklerimde erime başlayacağını söylüyor. Doğru mu?

MENOPOZA girme düşüncesi sizin paniklemenize sebep olmuş gibi duruyor. Menopoz doğal bir durumdur. Hastalık değildir. Gerilim de yapar. Hormonal değişiklikler duyguları değiştirir. Kemik erimesi ihtimali vardır. Bunun için düzenli beslenin. Süt ürünleri, maydanoz, keçiboynuzu kalsiyum kaynağıdır.

Kuruyemişler, yeşil sebze meyveler, özellikle kabak çekirdeği tüketin.



YENİ EVLİYİM

37 yaşındayım. Üç ay oldu evlendim. Eşimle bir araya gelince sertleşmede zorluk çekiyorum. Bir kere kapı aralığından bakayım dedim. O zaman sıkıntı olmadı. Bu bir hastalık mı?

İNSANLAR cinsel ilişki hazırlık döneminde çeşitli uyaranlardan etkilenebilirler. Uyarılıp orgazma hazır hale gelebilirler. Fotoğraf, ışık, ses, koku, dokunma, izleme, sevişme cinsel ilişki hazırlığı başlatabilir. Bununla ilgili olarak zaman zaman farklı uygulamalarla hazırlık dönemi yaşamak hastalık kabul edilmez.

Sadece izleme, gözetleme ile uyarılıp başka hiçbir şeyle uyarılamıyorsan hastalık kabul edilebilir.



ÖNCE TAKİP GEREKİR

26 yaşındayım. Karın ağrım ve dışkıda kanamam vardı. Kalın bağırsağımdan parça aldılar. 'Crohn olabilir' dediler. Kanserle ilgisi var mı?

HEMEN kanser kabusu görmeye başlamayın. Sıkıntı, stres ve evham bağışıklık sistemini olumsuz etkiler. Crohn hastalığı bağırsak kanseri değildir. Ancak bir çeşit iltihaptır. Tıbbi olarak tüm iltihapların kansere dönüşme potansiyeli olabilir.

Eskilerin deyimiyle, "Doğmamış bebeğe, don dikilmez." Önce sonuç gelsin sonra takip yapalım.



KİREÇLENMEME BİR ÇARE

69 yaşındayım. Dizimde kireçlenme var. Ameliyat olmak istemiyorum. Kan koyuluyormuş. Bu nedir?

KÖK hücre nakli denilerek de anlatılan bu yöntemin ismi P.R.P. uygulamasıdır. Yani kan pulcuklarından zengin kan sıvısı uygulaması. Senden kan alıyoruz.

Süzerek özel bir kısmı kandan ayırıyoruz. Daha sonra diz içine bu sıvıyı koyuyoruz. Ve hastayı takip ediyoruz. Ameliyat olamayacak hastalarda yaparız.

Korkma. Yaptırabilirsin.