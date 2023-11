1.5 yıllık evliyiz. Doğum kontrol için bir şey kullanmıyoruz. Cinsel hayatımız iyi. Ama çocuğumuz olmadı. Doktor eşime de bana da 'İçiyorsanız sigarayı bırakın' dedi. Günde 3 paket sigara içip çocuğu olan arkadaşım var. Buna ne diyeceksiniz?

HER beden farklı. Her hayat farklıdır. Başkasıyla hiçbir konuyu kıyaslama. Çocuk sahibi olma konusu da buna dahil. Ayrıca hiçbir hastalığı, tıbben olumsuz hali olmayan çiftlerin bile çocuk sahibi olmama ihtimalleri vardır. Doktorlar çiftlerin isteği doğrultusunda tıbbın bildiği olumsuz şartları düzene sokmaya çalışır.

Yardım ve gayret üretir.

Üreme çağındaki kadınlarda günlük içilen sigara miktarının ve sigara içme süresinin doğurganlığı ve üreme yeteneğini doğrudan etkilediği biliniyor.



ADAÇAYI RİSKLİ

Cinsel isteğim yok. "Adaçayı iyi gelir" dediler. Doğru mu?

Cinsel isteğin azalması, çok sık rastlanan şikayetlerdir. Ruhsal durum, cinsel organların ve bazı hormonların hastalıkları isteği azaltabilir. Bitkiler ve gıdalar önemli desteklerdir. Ancak sihirli çareler değildir. Ruhsal durum ya da altta yatan bedensel hastalıklar çözülmeden çayla çorbayla harikalar yaratamazsın. Adaçayıve ısırgan otu çayı bu açıdan faydalıdır. Unutmayın...

Çalışmayan motora hangi yağı koyarsanız koyun bir işe yaramaz.



ŞİFASI YOĞURT

46 yaşındayım. Evde herkes ishal. Eczacı "Antibiyotikli yoğurt ye" dedi. Olur mu?

Bu anlattığınız yoğurt "Probiyotik yoğurtlar"dır. Yararlı mikroplar bağırsaklarımızda azalırsa ishal olabiliriz. Bu tip yoğurtlar da yararlı mikroplarla bağırsak düzenini yeniden sağlarlar. Viral ishaller, turist ishali, antibiyotik ishali, C. Difficile enfeksiyonu, poşit tedavisi, irritabl bağırsak sendromu, kronik kabızlığın bazı türleri, alerjik rinit, besin allerjileri gibi allerjik hastalıklarda bu yoğurtlar destek olarak kullanılabilir.



3 AY SONRA KONTROL ŞART

Doktor bey 5 hafta önce kalp krizi geçirdim. Şimdi iyiyim. O zaman hastanede yatarken guatrım çalışmıyormuş. Kontrol ettirdim normal çıktı. Ne yapmam lazım?

Guatr dediğin hastalık ismi.

Anladığım kadar senin tiroid testlerin hastanede yatarken düşük gelmiş.

Şimdi testler normal. Açlıkta, beslenme bozukluğunda, böbrek yetmezliğinde, şeker komasında ve bazı uzun süreli hastalıklarda bu şekilde farklılıklar olabilir. 3 ay sonra tekrar kontrol yaptır. Kaygı yok.