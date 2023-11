Yeni evli bir çiftiz. Akşamı zor bekliyorum. Beraber olunca da erken boşalma sorunu yaşıyorum. Ne yapabilirim?

ANLATTIKLARIN hastalık değil. Evliliğin başlangıcında cinsel aktiviteyle tanışmaların kendine has sonuçlarından biridir bu... İlişki tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz. Daha sakin ve paniksiz ilişkiye girebileceksiniz. Merak edilecek bir durum yok.

Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında ve cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında böyle şeyler normal... Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir.

Ayrıca genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme.



SİVİLCEYİ SIKMAYIN

16 yaşında oğlum var. Sivilcelerini patlatıp duruyor. 'Yapma' diyorum ama beni dinlemiyor. Bir de siz söylerseniz sevinirim?

BABA sözü dinlemeyen iflah olmaz. Yine de söyleyelim. Sivilcelerin sıkılarak temizlenmesi önerilmez.

Sıkarken mikrop kapar. Delikanlının yüzü çukurlarla dolar. Özellikle cerahat derinde ise, sıkmak daha derine kaçmasına ve hatta yara izi (skar) bırakmasına neden olur. Aman diyorum.



EV YOĞURDU OLSUN

Kemik erimem var. Yoğurt yesem geçer mi?

YOĞURDU sevdiğin için ben de senin tercihini çok sevdim. İçinde ek bir şey olmayanını yerim. Suyunu da içerim. Mümkünse evde kendim cam kaplarda yaparım. Değilse yine cam kaptakileri tercih ederim. Son kullanma tarihine bakarım. Plastik kaplarda alacaksam. Kabın altındaki numaraya bakarım. Kilo alanlar öncelikle hareketsizlikten alırlar.

Kemik erimesi için iyi bir destektir.

Ama tedavinin yerini tutmaz.