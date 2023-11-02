PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Panik yapma
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

2 Kasım 2023, Perşembe

HABERİ
SESLİ DİNLE

Panik yapma

Yeni evli bir çiftiz. Akşamı zor bekliyorum. Beraber olunca da erken boşalma sorunu yaşıyorum. Ne yapabilirim?
ANLATTIKLARIN hastalık değil. Evliliğin başlangıcında cinsel aktiviteyle tanışmaların kendine has sonuçlarından biridir bu... İlişki tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz. Daha sakin ve paniksiz ilişkiye girebileceksiniz. Merak edilecek bir durum yok.
Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında ve cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında böyle şeyler normal... Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir.
Ayrıca genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme.

SİVİLCEYİ SIKMAYIN
16 yaşında oğlum var. Sivilcelerini patlatıp duruyor. 'Yapma' diyorum ama beni dinlemiyor. Bir de siz söylerseniz sevinirim?
BABA sözü dinlemeyen iflah olmaz. Yine de söyleyelim. Sivilcelerin sıkılarak temizlenmesi önerilmez.
Sıkarken mikrop kapar. Delikanlının yüzü çukurlarla dolar. Özellikle cerahat derinde ise, sıkmak daha derine kaçmasına ve hatta yara izi (skar) bırakmasına neden olur. Aman diyorum.

EV YOĞURDU OLSUN
Kemik erimem var. Yoğurt yesem geçer mi?
YOĞURDU sevdiğin için ben de senin tercihini çok sevdim. İçinde ek bir şey olmayanını yerim. Suyunu da içerim. Mümkünse evde kendim cam kaplarda yaparım. Değilse yine cam kaptakileri tercih ederim. Son kullanma tarihine bakarım. Plastik kaplarda alacaksam. Kabın altındaki numaraya bakarım. Kilo alanlar öncelikle hareketsizlikten alırlar.
Kemik erimesi için iyi bir destektir.
Ama tedavinin yerini tutmaz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Çözümü domates 01 Kasım 2023, Çarşamba Çok utanıyoruz 31 Ekim 2023, Salı Kulak asma! 30 Ekim 2023, Pazartesi Gerginlik olabilir 29 Ekim 2023, Pazar
Sigorta girişi 2000-2012 arası olanlara erken emeklilik şansı doğdu! Süreyi 5 yıl öne alıyor! SGK gün yaş prim tablosu...
Sigorta girişi 2000-2012 arası olanlara erken emeklilik şansı doğdu! Süreyi 5 yıl öne alıyor! SGK gün yaş prim tablosu...
12 milyon emekliye flaş duyuru az evvel yapıldı! 8-9-10-11-12-13-14-15 Kasım tarihlerine dikkat
5.000 TL ikramiye ödemeleri için tarih belli oldu!
Vergisiz telefon marka, model ve fiyatları: 2.809 TL’ye düştü! Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, nasıl alınır, şartları neler?
Vergisiz telefon marka, model ve fiyatları: 2.809 TL'ye düştü!
Yediemin hacizli araç satışı 1 Kasım 2023: Yediemin hacizli araç nasıl alınır, şartları neler? 700 bin araba! İhale ekranı: Uyap e-Satış
Yediemin hacizli araç satışı 1 Kasım 2023
Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın! SSK 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik sistemi ayarlandı
O kişilere özel 5 yıl erken emeklilik!
SON DAKİKA