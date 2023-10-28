22 yaşındayım. 4 aylık evliyim. Eşimle birlikte olmayı düşündükçe huzursuz oluyorum. Çünkü bana kaba davranıyor. Canım yanıyor. Bana bir çare!

KAFAN ve duyguların karışık.

Eşinin de aklı karışık gibi!

Öncelikle eşinle bana anlattıklarını paylaş. Eşin kaba davranırsa çocuk olacağını sanıyor olabilir.

Çocuk sahibi olma ile ilgili temel bilgileri uzmanından öğrenmeli.

Acelecilik yüzünden seni ruhsal olarak olumsuz etkiliyor. Düzenli ve doğru ilişkiye her girildiğinde çocuk olsaydı dünyada adım atacak yer kalmazdı. Stres, korku ve kaygı özellikle prolaktin hormonu da dahil birçok hormonu etkileyerek çocuk sahibi olmayı geciktirebilir.



BİRAZ SABRET

Bel fıtığım var. Fizik tedavi gördüm. Biraz iyiyim. Ama eşimle eskisi gibi ilişkiye giremiyorum. Belim kitlenir diye korkuyorum. Evham mı yapıyorum?

KAS ve iskelet sistemi hastalıkları günlük hayatı olumsuz etkiler. İlişki kas iskelet sistemi aktivitesi ile gerçekleştiğinden olumsuz etkilenebilir. Eşin beden yapısı, aktivite kapasitesi, pozisyonlara bağlı ağrı veya hareket kısıtlılığına uygun davranmak zaruriyettir. Yeni duruş planlamanız makul olur. Bel fıtıklarında ilişki sırasında hareket kısıtlılığı ve ağrı olabilir.



ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR

5 ay önce evlendim. 192 santim boyunda ve 141 kiloyum. Arkadaşlarım 'Boğa gibisin' diyor. Ama çocuğum olmuyor. Sıkıntı bende mi?

ACELE etmen için bir sebebiniz yoksa beş aylık evlilikte çocuğunuzun olmaması hemen tıbbi sorun olarak düşünülmez.

Ama yine de tıbbi bir sorun olup olmadığını anlamak için doktora gidip tahlil yaptırmalısın.

Herkes sağlıklı olsa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Ayrıca zaten kilolusun. Şişmanlık sperm sayısını ve kalitesini etkileyebilir. Zayıflamak zayıf karakterli olmaktan iyidir. Hastalık utanılacak bir şey değil. İç hastalıkları uzmanına git.