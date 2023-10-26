Beş aydır evliyim. İlişkide ağrım oluyor. Eşim üzülmesin susuyorum ama dayanmak zor geliyor. Önceden apandisit ameliyatı geçirdim. Sanki aynı bölge ağrıyor. Onunla ilgisi olabilir mi?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayenesi şart. Ağrı, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Muayene sonrası bir sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir.



KONUŞMAYI DENE

Benim yaşım 54, kocamın ise 57. İki yıldır eşimde sürekli isteksizlik var. Bunun bir çaresi nedir?

ÖNCE nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel isteksizlik moralimizle, huzurumuzla ve kaygımızla oldukça ilgilidir. Cinsel istek güven hissi tamamlandıktan sonra ortaya çıkar. Kişide borç, iş stresi, hastalık hali ve kaygı varsa istek ortaya çıkmayabilir.

Eşlerin birbirleriyle ilgili beklentileri de önemli bir belirleyicidir. Eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirmenizi öneririm.



GECE YEMEK YEME

19 yaşındayım. Altı aydır ekşimem var. Ağzıma acı su geliyor. Daha önce reflüm vardı. Tekrarlar mı? Bu yaşta reflü olur mu?

OLUR. Her yaşta reflü olabilir. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür.

Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını arttıran nedenler de riski arttırabilir. Yavaş ye. İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme.

Kahve, kola, gazlı içecekler ve sütlü ürünler reflüyü artırır. Alışkanlıklarla ilgili olduğundan tedavi edilse de tekrar ederi.