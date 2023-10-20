İşim nedeniyle sürekli seyahat ediyorum. Düzensiz yemek yiyorum. Şişmanladım. Ne önerirsiniz?

ÖNCE sıkıntının sebebi bulunmalı.

Fırsat buldukça uyu. Çünkü uykusuz kaldığın müddetçe, iştahın azalmaz. Yediklerin sağlıklı olsun.

Tuzlu, yağlı, şekerli, kızartma ağırlıklı beslenme şekli şişmanlığa davetiye çıkarır. Ayrıca aşırı stres prolaktin dediğimiz hormonu artırarak iştahı açar. 2 saatlik şeker yükleme testi, tiroit hormon testi yaptır.



HEMEN PANİKLEME

26 yaşındayım. Sağ mememde hafif bir ağrı ve kızarıklık var. Kanser olabilir mi?

MEME şikayetlerinde muayene bulguları çok önemlidir. Sadece anlatılanlarla bir şeyler tahmin etmek oldukça güçtür. Hemen doktoruna git. Muayene ol. Gerekirse bazı kan ve görüntüleme tetkikleri düzenlenir. Korkma, panikleme.

Memede kanserden şüphelenmemiz için; Meme ve meme başında farklılık, memenin yanında ve/ya da koltukaltında bir kitle, memenin boyutunda değişiklik gerekir.



STRES BİLE ETKİLER

Gece dayanamayıp çok yemek yiyorum. Bunun bir ilacı yok mu?

KAN şeker düşüklüğü buna neden olabilir. Şeker yükleme testi yaptırmalısın. Ruhsal nedenlerle bu tip beslenmeye "Gece Yeme Sendromu" diyoruz. Özellikle şeker ve şeker yoğun gıda tüketimi olur.

Bunu hatırlamayabilirsin. Gece aşırı yeme krizleri şişmanlama nedeni olabilir. Depresyon, kaygı bozuklukları, kişilik bozuklukları, öfke, sıkıntı, stres ile birlikte seyredebilir. İç hastalıkları uzmanına git.