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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

18 Ekim 2023, Çarşamba

HABERİ
SESLİ DİNLE

Başım ağrıyor

31 yaşında yeni evli bir bayanım. İlişkiden sonra başım ağrıyor. Daha önce baş ağrısı yoktu. Beyin filmi, tahlil yaptırdım. Bir şey çıkmadı.
Sonra çıkabilir mi?
GELECEĞİ bilemeyiz. Şu an anlattıklarınıza göre "Orgazm baş ağrısı" dediğimiz tanıya uygun bir şikayet yapınız var. Film ve tahlil yaptırmanız tedbirli davranış olmuş.
Daha önce ilişki sonrası orgazm yaşamadıysanız şimdi şikayetin başlaması olağan bir durum. Stresin azaltılması, hafif tokluk hali, yavaş ve zorlayıcı olmayan ilişki pozisyonları denemeniz uygun. Takip eden doktorun önereceği ağrı kesicilerin ilişki öncesi kullanılması şikayetinizi azaltabilir.

UTANIYORUM
Yeni evli bir kadınım. İlişki sırasında ağrım oluyor. Eşime söylemeye utanıyorum. Ne yapmalıyım?
KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur. Öncelikle hemen eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi bile etkileyecek hale gelebilir.
İsteksizlik hali başka sosyal sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir. Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart. Çiftlerin beden, korku ve beklentilerine uygun şekil ve hızda birleşme şikayeti ortadan kaldırabilir.
Yine de öncelikle bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Gerekirse iç hastalıkları uzmanı ve psikolog desteği gündeme gelebilir.

YAŞIM GENÇ AMA
31 yaşındayım. Zıpkın gibiyim. Taşı sıksam suyu damlıyor. Ama erken boşalma problemim var. Ne yapmalıyım bilmiyorum?
SÜREKLİ olarak dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmeden 1 dakika içinde meydana gelen, geciktirilemeyen, olumsuz kişisel, ruhsal sıkıntılara yol açıp kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan duruma 'erken boşalma' diyoruz. Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi, sık ilişkiyle cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir. Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi için sorun halini alırsa tedavisi gerekir.

UZMANA GÖRÜN
78 yaşındayım. Mesane rahatsızlığım var. Tuvaletimi yaparken acı çekiyorum. Kullanmadığım ilaç kalmadı. Ne yapmam gerekiyor?
ÜROLOJİ takip edip gerekenleri yaptıysa ozon tedavisi uygulamasını değerlendirebilirsiniz. Bununla beraber tekrarlayan enfeksiyonlar söz konusu ise mezoterapik tedaviler yapılabilir. Bu konuda deneyimli doktor bulmalısınız.

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