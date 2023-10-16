Eşime 3 ay önce ülserli kolit tanısı kondu. Tedavisi sürüyor. Ancak bize hastalığın hiç geçmeyeceği söylendi. Eşim bu duruma çok üzüldü. Ne yapabiliriz?

KOLİTİS Ülseroza, bağışıklık sisteminin düzensiz çalışmasıyla ortaya çıkar. Tedavisi ve takibi uzun sürebilir. Ancak "Hiç geçmeyecek" bilgisi yanlıştır.

Hastaya uygun beslenme, ilaç tedavisi, ozon tedavisi, PEMF terapi ve kişiye uygun diğer yöntemlerle sorunsuz bir günlük yaşam sağlanacak hale gelebilir.

Bize başvuran hastalarımızda sadece hastalığın yaptığı hasarları değil sebebini tedavi edici uygulamalar yapıyoruz. Bu hastalık streste artar. Geçmeyecek cümlesine üzülmesi hastalığı sürekli aktif tutar. Öncelikle bu stresini aşmamız lazım. Düzenli takip edileceği İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı belirleyin.

Ve takibe başlayın.



İLAÇLARINI İHMAL ETME

Üç ay önce romatizma nedeniyle kortizonlu bir ilaç almaya başladım. Kontrole gittiğimde tiroit bezim de az çalışmaya başlamış. Bunun romatizmayla ilgisi var mı?

EN azından romatizma ilacıyla ilgisi olabilir. Kortizonlu ilaçlar, tiroit hormonunun aktif kullanılmasını azaltabilirler. Bu da tiroit bezinin çalışmasını olumsuz etkileyebilir. İlaç tedavisini ve takibini tekrar düzenlemek gerekebilir.

Romatizma tedavisinde mecburi kortizonlu ilaçlar kullanılacaksa tiroit testlerini ve gerekirse tiroit ilaçlarını ihmal etmemek gerekir.



MENOPOZA ÇARE

1 yıldır menopozdayım. Yaz kış demeden şarıl şarıl terliyorum. Vallahi kurudum! İlaç istemiyorum. Doğal bitki tedavisi önerir misiniz?

ÖNCELİKLE aşırı terlemeye neden olan tiroit hastalıkları, şeker düzensizlikleri gibi diğer hastalıklar veya durumlar var mı bakmak lazım. Daha sonra kilonuza ve muayene bulgularınıza uygun doz da fitoterapik tedaviler öneriyoruz. Bu nedenle ezbere davranmadan size uygun hareket etmeliyiz.

Özellikle hayıt ve civanperçemi gibi bitkilerin doğal tedavi edici özelliklerinden faydalanabiliriz.



TÜKENMİŞ HİSSEDİYORUM

38 yaşındayım. Günde 10-11 saat çalışıyorum. Tükendiğimi hissediyorum. Bildiğim bir hastalığım yok. Testlerim temiz. Önerinizi merakla bekliyorum.

STRES, zamana yetişme, kriz yönetimi tekrarı bedeninizdeki kan şekeri (glikoz), kortizol ve adrenalin bedenini hallaç pamuğu gibi atıyor. Özel sigortaların sağladığı check-up hizmetinde aldığınız testler sizinle ilgili her detayı göstermez.

Örneğin açlık glikozunuza bakılır. Ama şeker yükleme testi yapılmaz.

Bu nedenle düzenli takip edileceğiniz iç hastalıkları uzmanı bulun. Size özel plan yapalım. Ayrıca iş hayatında elektro manyetik dalgalara fazlasıyla maruz kalınır. Bu durum binada çalışanlarda "Elektro Smoq" dediğimiz bedeni halsiz bırakan durum meydana gelir.

Mıknatıs detoksu ile bu tedavi edilir.

