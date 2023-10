Hipoglisemin hastasıyım. Sürekli acıkıyorum. 2 saatte bir yemek yemek istiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece kilo alıyorum.

Bunun bir tedavisi yok mu?

VAR. Tatlı yedikçe aynı şikayetin tekrarlar. Sana özel, diyet uzmanı eşliğinde hazırlanmış diyet listesi TEDAVİNİN KENDİSİDİR. Diyet olmazsa ileri bir tarihte şeker hastası olabilir. İç hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmen gerekir. Hipertroidi açısından da değerlendirilmen gerekiyor.



HEMEN TEDBİR AL

Tansiyonum yüksekmiş. İlaç verdiler. İçtim. Bu sefer de hanımla kardeş olduk. Ne önerirsiniz?

ÖNCE seni takip edecek bir iç hastalıkları uzmanı bul. İlaçlar yan etki yapabilir. Yan etki yapan ilacı keseriz başka ilaç başlarız. Panik yapma. Hanımla kardeş olmanıza da gerek yok. İlaç kullanmazsan sıkıntıların olabilir. Yol yakınken tedbir al.



GENÇLİK AŞISI OZON

69 yaşındayım. Bedenim beni üzüyor. Gençlik aşısı ozon varmış. İyi gelir mi sizce?

OZON tedavisi uygulanan bedenlerde tamir sistemlerini daha iyi çalıştırır. Hücre yenilenmesi yaptığı ispatlandığından gençlik aşısına benzetilmiştir. Uygulama yapılması doğru ve faydalıdır. Her bedenin tamir hızı farklıdır. Sabır edersen bedenindeki değişiklikleri fark edebilirsin.

Ama her yerin dimdik olması için verilen bir söz yok. Çünkü her büküklüğün bir tek sebebi yok.



MENOPOZDA MESELE KALSİYUM DEĞİL

Menopoz için doğal bir tarif verebilir misiniz? Kemik gibi gıdalar yesek kemik güçlenir mi?

BÜTÜN mesele kalsiyum almak değil. Yani sadece beyaz renkli gıda kemik yapmaz. Güneşe temas ederek D vitamini almalı, bol bol hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz. Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasulye ve kuru bamyanın 100 gramında, 100 gram sütte bulunandan en az 2 kat fazla kalsiyum bulunur.

Keçiboynuzundaki kalsiyum miktarı da sütten çok fazladır.



YÜZ YÜZE KONUŞ

26 yaşındayım. Hiçbir ilişkim olmadı. Bizimkilerin git görüş dediği bir kız arkadaş varmış. Ne yapacağım bilmiyorum. İnternetten bir şeyler öğrenebilir miyim?

BİLGİ ayrı, uygulama ayrı.

Yaşandıkça tecrübe edinecek insan. Evlenince eşinle beraber her konuyu paylaşacağından kaygın olmasın. Ayrıca internet cinselliğe ait görüntüler için kulanıldığında bedensel, ruhsal ve sosyal sorunlara sebep olabilir. Yeterince sorunun var gibi, yenilerini ekleme. Evlenmeden önce üroloji, iç hastalıkları uzmanına bu konularda danışarak bilgi alabilirsin.



YOĞURT TÜKET

46 yaşındayım. Evdekiler ishal. Eczacı "Antibiyotikli yoğurt ye" dedi. Öyle bir şey olur mu?

BU anlattığınız yoğurt "Probiyotik yoğurtlar"dır.

Yararlı mikroplar bağırsaklarımızda azalırsa ishal olabiliriz. Viral ishaller, turist ishali, antibiyotik ishali, C. Difficile enfeksiyonu, poşit tedavisi, irritabl bağırsak sendromu, kronik kabızlığın bazı türleri, inflamatuar bağırsak hastalıkları, laktoz intoleransı, cerrahi sonrası enfeksiyonların önlenmesi ve alerjik hastalıklarda bu yoğurtlar destek olarak kullanılabilir.