Babam 57 yaşında. 1 ay önce babam felç geçirdi. İlişki sırasında olmuş. Ben de ilişkide felç olur muyum? Korkmaya başladım.

KORKMA. Korku, tek başına riski arttırır. Kesinleşmiş risk faktörlerinden biri yaştır. 55 yaşından sonraki her on yılda felç olma riski 2 katına çıkar. Yaşın genç. Hipertansiyon, sigara, şeker hastalığı, insülin yüksekliği, tıkayıcı kalp hastalığı, kalp yetmezliği, tıkayıcı damar hastalığı, kalp ritim bozukluğu, şişmanlık, hareketsizlik, menopoz hormon tedavisi durumları felç geçirme riskini arttırır.

Bir kez İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. İlişki sırasında yarı tokluk hali, dinlenmişlik ve sakinlik şart. Cinsel ilişkide bu hastalık gelişmiş olabilir.



Hep halsizim

Maden mühendisiyim. 2 yıldır tedaviye cevapsız ağrılar, halsizlikler yaşıyorum. Metal zehirlenmesi bu şekilde şikayetlere yol açıyormuş. Ne yapmam gerekir?

ÇALIŞTIĞINIZ iş kolu ve iş yeri ortamlarını bilmemekle beraber solunum, cilt ve gıdalar yoluyla ağır metaller bedenimizde birikebilir. Sadece mesleğinizde değil deniz ürünleri, ambalajlı beslenme gibi teknoloji çağının en önemli sorunlarından biri ağır metal zehirlenmesidir.

İç Hastalıkları Uzmanı'na gidin. Ağır metallerin kanda, idrarda ve saçta analizleri yapılır. Hacamat bedendeki ağır metal detoksu için en faydalı uygulamalardan biridir. Tıbbi hacamat yapan bir doktor bulup uygulamanızı önerebilirim.

Ayrıca tiroit fonksiyon testleri, D ve B vitamini testleri de gerekir.



Gaz problemi

Midemde çok gaz var. Yaklaşık iki yıldır çare bulamadım. Ne yapayım?

ÖNCE neden gaz birikiyor onu bulmak lazım. Burnunu muayene ettir. Burnunu tıkayan bir hastalık varsa çok gaz yutarsın. Çok konuşma, sıkıntılı iç çekme, sakız çiğneme. Gazlı içecekler, hareketsizlik, çay, hızlı yemek yeme, çiğnememe, sigara içme durumunda mideye gaz dolar. Asit salınımı artar. Sebebi bul, sonra ortadan kaldır. Elini sağdan sola yuvarlak hareketlerle karnının üstünde dolaştır. Bol su iç. Ayağını ve karnını sıcak tut.