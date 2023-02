Kafamız karıştı

Ablam hastalandı. Doktora götürdük. Bir guatr bir haşimato diyorlar. Kafamız karıştı. Tehlikeli bir şey mi? Nasıl bu hastalık?

BU hastalıklar tiroit bezi hastalıklarıdır.

Tiroit bezi soluk borusunun yanlarında bulunan iki lobunu, soluk borusu önünden geçen bir bölüm birleştirdiği, içinde koloid bir madde bulunan keseciklerden oluşan bir bezdir. Her iki lobun içinde paratiroid bezi bulunur. Normal ağırlığı insanda 20-40 gr'dır. Tiroid bezi, iyot ve tirozinden tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3) yaparak, kana tiroid hormonunu salgılar. Tiroit bezi, öteki iç salgı bezleriyle ilişkili olarak etkinlik gösterir. Çalışması özellikle hipofizin salgıladığı uyarıcı tireotrop hormonunun (TSH) etkisine bağlıdır.



AYIP OLUR MU?

Eşim yeni doğum yaptı. Bebeğimiz 1 aylık. Şimdi ilişki meselesini eşime açsam ayıp olur mu? Uygun zaman mıdır? Bebeğe zararı var mı?

EŞLER arasında ayıp olmaz...

Cinsel ilişkiye doğumu izleyen altıncı haftadan sonra başlayabilirsiniz.

İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir.

Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur.

Genellikle erkek, kadından daha fazla cinsel istek içindedir.

Kadınların sadece hormonları değil, sosyal yapısı değiştiğinden başlangıçta tedirginlik yaşanabilir.

Ayrıca tüm zamanını bebeğine ayıran anneler, cinselliğe karşı ilgilerini kaybedebilirler. Sabırla, iyi niyet ve gayretle devam edin.

Ayrıca bebeğe de zarar vermez.



TAKİP GEREKİR

Nafiz Bey, abim çok sigara içiyordu. Ayak damar tıkanıklığı olmuş. Burger hastalığı demişler. Tedavisi varmı?

İLK şart, sigarayı bırakmaktır.

Sigarayı bırakmayan hastalarda hastalık devam eder, hatta ilerler.

Düzenli doktor takibi önemlidir. Her hastalık her bedende ayrı seyir gösterir.

Yapılacak tedavi tercihlerinde düzenli doktor takibi önemlidir. Bölgesel yara bakımı yapılmalıdır. Bazı damar ile ilgili ilaçlar verilir. Cerrahi müdahale gereksinimleri olabilir.