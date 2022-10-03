Mutlaka zayıfla

Kiloluyum. Son 3 aydır yokuş ve merdiven çıkarken göğsüm sıkışıyor. Terliyorum. Beklemek zorunda kalıyorum.

Sigara da içiyorum. Nane çayı iç nefesin açılır diyorlar. Ihlamur da nefes açmaz mı?

STRES, hareketsizlik vücudun en büyük düşmanıdır. Kilo ve sigaran da kalp hastası olmanı kolaylaştırıyor. Nane de içsen, ıhlamur da içsen nafile. Önce İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Kalp, akciğer, kilo, tansiyon, burun, nefes, hormon değerlendirmelerin yapılsın.

Kalp damar tıkanmaları bu şikayetlerle başlar. Şimdi doktora kendin gitmezsen, sonra kalp kriziyle başkaları götürebilir. Sigarayı bırak.

Zayıfla, hareket et. Araç içinde beklerken, dışında beklerken bol bol hareket et.



KABIZLIK KABUSU

Hocam, ne yesem kabız oluyorum desem yalan olmaz. Ama ne yemeyeyim desem ayıp olur mu bilmiyorum. Ama sormak zorundayım.

BAZI gıdalar bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığımıza neden olabilir. Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar, çay, kahve vb. gibi kafeinli içeceklerden sakınmak iyi olur. Ancak kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir. Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar, hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklarda kabızlık yapabilir.



KURU GÖZ NEDİR?

41 yaşındayım. Adetim devam ediyor. Gözümde yanma vardı. Kuru göz teşhisi kondu. Bu kuru göz hastalığının nedenleri nelerdir? Ne yapmalıyım?

GÖZYAŞI salgısı, erkek ve kadınlarda, ilerleyen yaşla birlikte azalır. Ancak, kuru göz, özellikle menapoz sonrası kadınlarda sık görülür. Bunun dışında, idrar söktürücü, tansiyon düşürücü, anti-alerjik, anti-depresan ilaçlar, uyku ilaçları ve alkol göz kuruluğuna neden olabilir. Ciddi kuru göz, ağız kuruluğu ile birlikte giden Sjögren Sendromu ile birlikte olabilir. Bu durumda, hastalarda, sıklıkla eklem romatizması olmak üzere, tüm vücut sistemlerini tutan bir bağışıklık sistemi (immün sistem) bozukluğu veya bağ dokusu hastalığı mevcuttur. Sjögren Sendromu, genellikle 50 yaş civarında kadınlarda görülür. Yukarıdakilerin dışında kimyasal yanıklar, cerrahiler ve burada detaylandırılmayacak başka birtakım hastalıklarda da kuru göz görülebilir.

Düzenli olarak bir tek doktor takibinde kal.