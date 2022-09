Kaygılanma

56 yaşındayım gencim ama aşkım sorunlu. Daha çok erken değil mi? Zaten bir sürü sıkıntım vardı. Bir de bu çıktı! Utancımdan eşimin yüzüne bakamaz oldum. Hastalık mı bu dermanı var mı?

ÖZELLIKLE sinir stres sıkıntılı dönemlerde sertleşme sorunu sık olur. Kaygı, korku ve huzursuzluk hallerinde cinsel ilişki isteği ve hazzı azalır. Sertleşme sorunu yaşanır. Hemen kaygılanma. Eşler arasındaki tartışmalar, aynı anda cinsel ilişki yaşanma isteği de direk sertleşmeyi etkiler.

Erkeklerde genellikle 60 yaşından sonra hormonlarda gerileme olabilir.

Prostat bezi ile ilgili kontrollerini aksatma. Her şeye kafanı takma.



TAŞ YAPABİLİR

Hocam bizim ailede herkesin böbrek taşı var. İnternette okudum. Sebzeler de taş yapabiliyormuş! İnanamadım. Doğru mu bu? Bizde de bol bol sebze yenir. Bu yüzden mi taş var?

HAYIR. Tabi ki sebze ve meyvelerin temizlenerek tüketilmesinde fayda var. Ama direk sebep bu değil. Özellikle tatlı patates, pazı, ıspanak, taze fasulye, taze soğan, biber, lahana, domates, pancar, kereviz, maydanoz, havuç, şalgam çok tüketilirse bazı bedenlerde böbrek taşı oluşumu daha sık görülebilir. Bu nedenle bu sebzelerden çok tüketiyorsanız sakınmanızda fayda var. Aynı şekilde her arkadaş sohbetinden bu kadar etkilenme.



TADIN KAÇMASIN

Hocam benim şekerim sınırda çıktı. Doktor diyetisyene gönderdi. Diyete başladım. Çayıkahveyi kesinlikle şekersiz içemiyorum. Tatlandırıcı kullansam olur mu?

TABİİ ki tatlandırıcısız da yapabilirsin. Ancak biz şeker hastalarının şeker tadını özlemelerini önermiyoruz. Uzun süre tatlandırıcı kullanmak hala araştırılan bir konu.

Yine de çok istiyorsan sık sık tüketmemen gerektiğini hatırlatıyorum.

Sadece şeker yememek yetmez. Kan şekerini hızlı yükselten incir, muz gibi meyvelerden de çok ve sık yememek lazım.



DOKTOR TARÇIN

68 yaşındayım. Hem şeker hastalığım hem de kolesterolüm var. Ne kullanmalıyım?

ÖNCE sana ait bir diyet listesi yapması ve yediklerinin hastalığın için ne kadar önemli olduğunu anlatması için bir diyet uzmanına git.

Yemekleri ve yemek yemeyi yanlış öğrenirsen bu hastalıkların iflah olmaz. Düzenli hareket et. Günde ortalama en az 10 bardak su iç.

Sıkıntı-stres-evham-kaygı kolesterolü de, şekerini de bozar. Mümkünse tarçını sofrandan eksik etme.

Doktorunun senin için düzenlediği ilaçları düzenli kullan. İlaç kullanmadan 'iyileşmedim' dersen sürekli tedavi karışır. Kendi kendine çelme takma.